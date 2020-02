Die Botschaft der Ö3 Wundertüten-Challenge lautet „Kein Handy oder Smartphone soll in der Schublade vergammeln“. Hunderttausende Österreicher sind auch im 15. Jahr der Aktion diesem Aufruf gefolgt. Einen speziellen Beitrag zum Erfolg haben auch heuer wieder die Schulen geleistet.

Die Mittelschule Horitschon reihte sich mit 82 gesammelten Handys auf den zweiten Platz im Burgenland. „Unsere Schule nimmt regelmäßig an der Wundertüten-Aktion teil. Im Unterricht werden Themen rund um Produktionsketten bearbeitet, wodurch sich ein reflektierter Blick auf die Anwendung von Wissenschaft und Technik im Alltag der Schüler entwickeln soll. Unsere Schule entschied sich, daran teilzunehmen, weil man mit wenig Aufwand aus den verstaubten Handys in der Schublade wertvolle Rohstoffe gewinnen kann. Der 2. Platz im Burgenland freut uns sehr, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, so Lehrer Lukas Herold, der die Sammel-Aktion geleitet hat.