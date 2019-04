Mit Reinhold Dinhopel wurde ein neuer Arzt für die Gemeinde Horitschon gefunden. Ab 1. Juli übernimmt er die Praxis inklusive Hausapotheke des bereits pensionierten Gemeindearztes Gerhard Petschowitsch. „Im Gespräch mit langjährigen Freunden aus Horitschon wurde die Problematik an mich herangetragen, dass es in Horitschon keinen Gemeindearzt gibt. Dann wurde diskutiert und dann dachte ich mir, warum nicht ein neuer Weg“, schildert Dinhopel, warum er sich für die Stelle bewarb. Der 56-Jährige sieht es als neue Herausforderung sowie neue Motivation, diese Stelle anzutreten. „Im Vergleich zum Spitalsalltag, kann ich jetzt Patienten über einen längeren Zeitraum betreuen. Im Krankenhaus hat man als Arzt Augenblicksgeschichten. Ich erwarte mir in Zukunft eine gewisse Konstanz und Ruhe. Jedoch möchte ich nicht weniger arbeiten, aber anders“, so Dinhopel.

Das künftige Ordinationsteam wird aus insgesamt vier Personen inklusive Dinhopel bestehen. Unterstützung erhält er auch von seiner Frau Christine, die diplomierte Krankenschwester ist. „Die Praxis soll jetzt adaptiert und hergerichtet und mit meinen Farben und meinem Leben versehen werden. Die Patienten sollen sich wohlfühlen“, schildert Dinhopel.

Im Jahr 1990 fing Dinhopel im Neunkirchner Krankenhaus zu arbeiten an. Dort machte er auch seine Turnus- und Facharztausbildung. Vor dreieinhalb Jahren zog es ihn nach Oberwart ins Krankenhaus, wo er als Anästhesist und Intensivmediziner tätig war. „Zwei Drittel des Berufslebens habe ich bereits hinter mir. Jetzt heißt es mit der Eröffnung der Gemeindearztpraxis in Horitschon ‚Back to the roots‘. Ich dachte mir, warum nicht als Allgemeinmediziner arbeiten, was ich eigentlich von Anfang an immer wollte und ursprünglich die Idee war. So schließen sich die Kreise wieder“, so Dinhopel.

An erster Stelle stehen die Patienten

Der in Aspang lebende Arzt war auch einige Jahre Schiffsarzt auf einem großen Traditionssegelschiff. Seit über 20 Jahren ist er auch Notarzt und fährt kontinuierlich Rettungsdienste in Neunkirchen, Oberwart und Aspang. Jedoch mit Eröffnung der Praxis stehen vorerst die Ordination und die Patienten in Horitschon für ihn an erster Stelle. Ob er die Tätigkeit als Notarzt weiterführen wird, werde sich erst zeigen. „Jetzt ist der Mittelpunkt die Ordination und das ist mir auch sehr wichtig. Die Übernahme der Ordination war keine Verlegenheitslösung, sondern es war eine bewusste Entscheidung“, so Dinhopel.

Dinhopel ist verheiratet und hat sechs Kinder. Zu seinen Hobbys zählen die Seefahrt, Folkmusik sowie der Reitsport.