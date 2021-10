Herbstlicher Rotweingenuss

Beim Tag der offenen Kellertüren konnten die Weingenießer die ein oder andere Weinprobe aus dem Fass und natürlich das aktuelle Sortiment verkosten. Für das leibliche Wohl der Gäste wurde mit kulinarischen Herbstschmankerln ebenfalls bestens gesorgt.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Im Anschluss der gemütlichen Tour durch die Weinkeller mit den Horitschoner Oldtimer-Traktoren bot die Band "Blue Franks" am Kirchenplatz vor der Vinothek musikalische Unterhaltung. Die Jugend Horitschon mixte in der Cocktailbar leckere Drinks. Zum Ausklang des Rotweinherbstes hatten die Besucher am Sonntag die Möglichkeit, sich edle Tropfen bei den Weinbaubetrieben mit auf dem Weg nach Hause zu nehmen.