Diese Fotoserie wird euch präsentiert von:

Der Auftakt zur neuen Design-Präsentation sowie dem Genussfestival im Weingut Iby erfolgte mit musikalischer Untermalung der Donatus-Kapelle. Die zahlreichen Gäste wurden durch das Winzer-Ehepaar Eva-Maria und Anton-Markus Iby am roten Teppich empfangen. Nach der Begrüßungsrede durch Eva-Maria Iby folgten die Ansprachen der Ehrengäste Landesrätin Verena Dunst, der burgenländischen Weinkönigin Tatjana Cepnik und Horitschons Bürgermeister Georg Dillhof. Zu den weiteren Ehrengästen zählten Landtagsabgeordneter Peter Heger und Weinprinzessin Laura Kroyer sowie auch einige befreundete Winzer wie Wolfgang Reisner vom Weingut Hans Igler aus Deutschkreutz und Gerti Lehrner vom Weingut Paul Lehrner aus Horitschon.

Präsentation des neuen Designs

Nach den Dankesworten von Eva-Maria Iby folgte die Vorstellung des neuen IBY-Designs. Dabei warf sich Eva-Maria Iby in ihr Brautkleid und trug goldene Schuhe, ganz auf die Farben des neuen Designs abgestimmt. Zum 15. Jahrestag ihres Kennenlernens und ihrer fortwährenden Liebe zueinander, erneuerte das Winzerpaar vor Pfarrer Georg Lang sein Ehegelübde. Nach der Segnung durch Pfarrer Georg Lang übergab Anton Iby seinem Sohn Anton-Markus Iby symbolisch einen Schlüssel zur bereits vor einem Jahr stattgefundenen Hofübergabe.

Sensationelles Etiketten-Projekt

Das Trachtenpärchen Sepp und Mitzi entsprang den Gedanken von Eva-Maria Iby und wurde durch sie ins Leben erweckt. Das Unternehmen Weinetiketten-Marzek um Geschäftsführerin Helga Marzek machte daraus ein sensationelles Projekt. Bei dieser Limited-Edition ist jede der 3.000 Etiketten nummeriert und jede Schürze von Mitzi ist anders. „Ein Dirndl und 3.000 Möglichkeiten, das gab es noch nie“, so eine überglückliche Eva-Maria Iby über das Geschenk.

Modeschau und köstliche Iby-Schokolade

Im Anschluss fand eine Modenschau von Chrisandres-Moden um Geschäftsführerin Andrea Seyr statt. Dabei präsentierten die Models um Miss Burgenland 2017 Margot Pölz die neuesten Herbst-Trends am roten Teppich. Die Schokomanufaktur Bachhalm um Geschäftsführer Johannes F. Bachhalm kreierte eigens für dieses Event eine leckere Iby-Schokolade. Der langjährige Partner Riedel-Glas unterstützte die Gastgeber beim Gastgeschenk. Beatrix und Max Wittl von der Konditorei Wittl reisten sogar aus Deutschland an, um beim Genussfestival den Gaumen der Gäste mit ihrer außergewöhnlichen Schokolade zu verwöhnen. Des Weiteren stellte Renée Isermann ihr Buch „Yoga 4 Face“ den Besucherinnen und Besucher vor. Die Feierlichkeit fand am Nationalfeiertag bei einer Weinverkostung mit kulinarischer Begleitung ihren wunderbaren Ausklang.

Buchpräsentation im roten Zelt

Im Rahmen des Horitschoner Rotweinherbstes stellte Eva-Maria Iby bei einer Lesung ihr neues Buch „E(v)asybirth“ vor. Die erste Auflage ist mit 333 Stück limitiert.