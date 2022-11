Horitschon Schlepper krachte gegen Zaun: Sechs Verletzte

E in mutmaßlicher Schlepper ist am Dienstag in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) mit einem Kastenwagen, in dessen Laderaum sich 15 Flüchtlinge befanden, gegen einen Zaun gekracht.