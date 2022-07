Tapetenwechsel im Weingut Gober & Freinbichler

Werbung

Bei ihrer gemeinsamen Zeit im Horitschoner Weingut Franz Weninger lernten sich Dominik Gober (Kellermeister) und Gerald Freinbichler (Vertriebsmitarbeiter) kennen und wurden im Laufe der Zeit zu guten Freunden. Ende 2014 beendete Gober seine Tätigkeit und der gebürtige Salzburger Freinbichler verließ Ende 2015 seine Arbeitsstätte. Das Duo entschloss sich, gemeinsame Sache zu machen und im Jahr 2016 erfolgte die Gründung des Weinguts Gober & Freinbichler.

„Wir legen großen Wert darauf, so wenig wie möglich in den Wein einzugreifen. Die Weine reifen mit wenig Schwefeleinsatz und minimaler Bewegung ca. ein bis zwei Jahre in großen Holzfässern“, so Gober. Die Garage des Elternhauses von Gober wurde zu einem Weinkeller bzw. zu einer Produktionshalle umgebaut. „Wir haben damals auf rund 80 Quadratmetern Wein produziert und mit 35.000 Flaschen die Kapazität ausgereizt“, schildert Gober.

Ende 2020 entschieden sich die beiden zu einem Neubau. Ende Juni 2022 wurde die neue Produktions- und Lagerhalle sowie ein Verkostungsraum und zwei Appartements mit einer verbauten Gesamtfläche von rund 1.000 Quadratmetern fertiggestellt. Zudem wurden drei Camping-Stellplätze integriert.

Wine & Sound gastiert am 30. Juli im Weingut

Nach der Premiere beim Rotwein Opening können Weinliebhaber beim Wine & Sound das Weingut besichtigen und die Weine verkosten.

