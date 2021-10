Winzer laden zum Rotweinherbst

Der Tennisclub Horitschon (UTC Horitschon) bietet nun schon seit 50 Jahren Tennisfans allen Alters einen Ort der Zusammenkunft und des gemeinsamen sportlichen Auslebens.

Der Verein wurde im Jahr 1971 von Gründungsobmann Anton Iby und Johann Bader ins Leben gerufen. Kurze Zeit später wurde mit dem Bau des Clubhauses in der Johannesgasse sowie zweier Tennisplätze begonnen.

Sport und Unterhaltung im Fokus

Das Ziel heute wie auch schon damals ist die Förderung des Jugend- und Breitensports. Als Veranstalter zahlreicher Feste und Feiern (darunter ein Ball, ein Pfingstweinfest, ein „Tag am Tennisplatz“ sowie eine Silvesterwanderung) ist der Verein ein fixer Bestandteil im Dorfleben der Rotweingemeinde im Herzen des Blaufränkischlandes.

Zum Angebot des Vereins zählen aber auch zwei Kindertenniscamps, welche in den Sommerferien stattfinden, eine interne Clubmeisterschaft, sowie die Teilnahme an den Mannschaftsmeisterschaften des Burgenländischen Tennisverbandes. Für diese bereitete man sich in den vergangenen Jahren intensiv auf einem Trainingslager in Porec in Kroatien vor. Das Trainigslager soll nach einer pandemiebedingten Pause 2022 wieder abgehalten werden.

Meilensteine des UTC Horitschon

Zu den jüngsten großen Meilensteinen des Vereins zählt der Zubau einer Überdachung und WC-Anlagen beim Clubhaus sowie die Erneuerung des Daches und der Duschen, die Errichtung einer neuen Mauer und das Pflastern des Hofes. Die Sanierung wurde in den Jahren 2003 bis 2011 unter der Führung von Georg Dillhof gemacht.

Im Jahr 2011 holte der UTC den Meistertitel mit der Einsermannschaft in der 3. Klasse. Im Jahr 2017 gelang dieser Erfolg der Zweiermannschaft in der Einsteigerklasse. Der Einsermannschaft rund um die beiden Mannschaftsführer Thomas Dillhof und Christoph Bader gelang es heuer erneut, den Meistertitel in der 3. Klasse Oberpullendorf zu holen. Somit wurde ein Aufstieg in die 2. Klasse ermöglicht.

Pläne für die Zukunft des Vereins

Thomas Dillhof, der seit 2019 als Obmann an der Spitze des Vereins steht, hat es sich zum Ziel gesetzt wieder eine zweite Mannschaft in der Mannschaftsmeisterschaft aufzustellen. In den kommenden Jahren sollen außerdem die beiden Tennisplätze saniert werden.

Pandemiebedingt wurde heuer kein Jubiläumsfest organisiert. Das Fest soll im kommenden Jahr – Anfang September – nachgeholt werden. „Die restlichen Veranstaltungen für das kommende Jahr sowie die Silversterwanderung stehen noch nicht fest. Je nach Regularien lassen wir das auf uns zukommen“, so Thomas Dillhof. Aktuell hat der Tennisclub Horitschon 60 Mitglieder.