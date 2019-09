Die sechs Winzer Eva und Anton Iby vom Bio Rotweingut Iby, Michael Lehrner vom Weingut Iby-Lehrner, Franz Strass vom Weingut Strass, Michael Kerschbaum vom Weingut Kerschbaum, Alfred Moritz vom Bioweingut Moritz, Johannes Forauer von den Eichenwald Weinen und Grillmeister Sven Poor von der Landfleischerei Kuzmits bereiteten den vielen Gästen beim Rotwein Rendezvous eine genussvolle Zeit.

Dabei bot sich die beste Gelegenheit, die Weingärten und die daraus hervorgeholten Weine, mit den Augen des Winzers, zu betrachten. Die Gäste erfuhren auch im direkten Dialog mit dem Winzer, was es bedeutet, ein ganzes Jahr Arbeit, Geduld und Hoffnung bei der jährlichen Ernte in den Keller zu bringen. Welche Entscheidungen getroffen werden müssen und ob es, ab und an, auch Überraschungen aus dem Fass gibt.

Edle Weine & eine feine Grillerei

In kleinen Gruppen ging es direkt in die Weingärten, um dort die Weine passend zur Riede zu verkosten. Einen genussvollen Abschluss nahm das Rendezvous mit den Blaufränkisch-Weinen in mitten der Weingärten mit einer feinen Grillerei.