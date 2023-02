Zwei Tote nach Zusammenstoß von Rettungsfahrzeug und Pkw

Zu einem Notfall nach Ritzing war am frühen Donnerstag Nachmittag ein Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes unterwegs. An der Ortausfahrt von Horitschon überholte das Rettungsauto drei Fahrzeuge. Im gleichen Augenblick bog der Lenker des ersten Fahrzeuges nach links in eine Seitengasse ab.

"Das Rettungsfahrzeug konnte nicht mehr bremsen", so ein Sprecher des Roten Kreuzes. Die beiden Pkw-Insassen wurden beim Zusammenstoß tödlich verletzt. Zwei Rot Kreuz-Mitarbeiter wurden schwer verletzt und mit Hubschraubern in die Krankenhäuser Eisenstadt und Wiener Neustadt gebracht, ein dritter Sanitäter wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht.

