Warum ich gerne in Lackenbach bin: Lackenbach ist ein sehr lebenswerter Ort, wo ich gerne meine Freizeit und mein berufliches Leben verbringen will.

Mein Lieblingsplatz in Lackenbach: Ich bin gerne in der Natur unterwegs, oft gehe ich Radfahren oder laufen auf Waldwegen.

Wofür Lackenbach bekannt ist: Lackenbach hat eine sehr gute Infrastruktur und eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft.

Was ich mir für Lackenbach wünsche: Dass Lackenbach auch weiterhin ein Ort bleibt, an dem sich Alteingesessene und Neuzugezogene gleichermaßen wohlfühlen.

Wenn ich nicht gerade in Lackenbach bin, dann bin ich am liebsten: Auf Urlaub – am liebsten in Österreich oder Kroatien.