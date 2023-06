Oberpullendorfer Stadtbücherei-Team lud zur Lila Lesung

Das Stadtbücherei-Quintett lud am Samstag zur Lila Lesung aufs Lavendelfeld von Tobias Achs. Jazz That stimmte die Besucher musikalisch ein, ehe Barbara Smrzka Auszüge aus der „Perle vom Wienerwald“ las.. „Am Cover ist ein Foto von Schönbrunn. Aber Schönbrunn kommt im Buch gar nicht vor“, erklärte Smrzka, dass die Auswahl des Covers vom Verlag vorgenommen wird. In ihrem Fall war es ein deutscher Verlag und dort war man der Ansicht, dass Schönbrunn aufs Cover müsse, weil der Roman in Wien spielt und Wien quasi für diese gleichbedeutend wie Schönbrunn ist, so die Autorin. Bei Smrzka gilt auch die Devise, dass der Mörder immer der Gärtner ist, nicht, denn erstens handelt ihre Geschichte von einer Gärtnerin und zweitens ist diese nicht der Mörder sondern die Ermittlerin. Die freien Spenden fürs Büffet fließen in den Ankauf neuer Bücher für die Stadtbücherei.