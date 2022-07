Von Raiding ins Ausland: Forschung zu Missbrauch smarter Technologien

Werbung

Leonie Tanczer stammt aus Raiding, lebt aber nun seit mittlerweile zehn Jahren im Ausland. Genauer gesagt in Irland und Großbritannien, wo sie am University College London forscht. Ein Erasmus-Programm führte die Raidingerin nach Limerick auf die grüne Insel, die sie nicht mehr losgelassen hat.

„Für mich war klar, dass ich im akademischen Bereich arbeiten möchte“, sagt Leonie Tanzcer. Die Möglichkeit, Themen zu bearbeiten, die sonst nicht viel Beachtung erhalten, faszinierte sie. Die Wissenschaftlerin merkt dabei an, dass es im österreichischen Universitätsbetrieb viel schwieriger sei, nach dem Doktorat, aber ohne Professur, eine feste Beschäftigung zu erhalten.

Mittlerweile ist die 32-Jährige Associate Professor am Institut für Informatik am University College London und durfte sich vor kurzer Zeit über Fördergelder für ihre Forschung freuen.

Tanczer forscht dazu, wie Laptops, Smartphones, Smart Speakers aber auch andere smarte Gegenstände im Falle von häuslicher Gewalt angewendet werden. Sie fragt, wie diese Gegenstände jetzt und in Zukunft dazu genutzt werden können, eine Person zu kontrollieren, einzuschüchtern und zu bedrohen.

„Mir ist wichtig, die Verantwortung nicht bei Betroffenen zu suchen, dass diese aufhören müssen, diese Systeme zu verwenden. Sondern, dass wir die Verpflichtung eher bei den Tech-Riesen und bei den Gefährdern sehen“, so Leonie Tanczer. Man könne gefährdeten Personen nicht einfach sagen, sie sollen das Internet nicht mehr verwenden.

Die Frage nach der Technologie-Kontrolle

Was bedeutet das jetzt genau? Tanczer nennt als Beispiel das Teilen von Passwörtern, das Entscheiden über die Anschaffung von Technik oder das Aufsetzen von Accounts. Im Falle häuslicher Gewalt können diese Systeme missbraucht werden, um die Betroffenen zu kontrollieren.

Dabei streicht Leonie Tanczer auch hervor, dass es ebenso positive Aspekte gibt und die Betroffenen digitale Geräte auch zu ihrem Nutzen einsetzen können. In der Forschung gibt es drei Stufen der Eskalation: Auf der ersten Stufe geht es in einer Beziehung darum, wer darüber entscheidet, welche Technik man verwendet, wie man sie aufsetzt und wann man sie austauscht.

Auf der zweiten Stufe geschehen die meisten Morde: Die oder der Betroffene realisiert, dass sie oder er unglücklich ist und die Beziehung beenden möchte. Hier bemerkt der Gefährder, dass er Kontrolle verliert. An dieser Stelle kommen auch technische Geräte zum Einsatz, um die andere Person zu kontrollieren, wenn sie beispielsweise ein Frauenhaus aufsuchen möchte.

„Nichtsdestotrotz, und das ist die dritte Phase, sehen wir, nachdem entsprechende Maßnahmen ergriffen worden sind, dass viele diese technischen Systeme wieder gerne verwenden“, erklärt Leonie Tanczer. „Es geht immer um die Frage: Wer hat die Kontrolle? Und in unserer Gesellschaft ist das häufig der Mann. Wir haben gegenwärtig auch keine technischen Standards für eine Gesellschaft, in der jedes System nicht nur für eine Person ist.“ Immer mehr Accounts und smarte Geräte werden geteilt, so die Forscherin.

Mögliche Lösungen wurden erarbeitet

Hierbei sieht Tanczer die Gesetzgebung, die Jurisdiktion und die großen Tech-Riesen in der Verantwortung. So wäre es beispielsweise wichtig, Benachrichtigungen dafür zu bekommen, wenn man nach längerer Zeit noch immer im System von Freunden oder Bekannten angemeldet ist. Es dürfe auch nicht bagatellisiert werden, wenn jemand die Accounts einer anderen Person kontrolliert.

Dafür müssten auch Richter und Richterinnen sensibilisiert werden. Gesellschaftlich brauche es einen Diskurs darüber, dass Männer nach wie vor verstärkt in technischen Berufen arbeiten und technische Geräte und Systeme daher vor allem auf Männer ausgerichtet sind. Für ihre Forschung erhielt Leonie Tanczer kürzlich 1,5 Millionen Pfund vom öffentlichen britischen Fördergeldgeber UKRI.

„Ich bin einer von 84 Menschen im Vereinigten Königreich, die diese Förderungen bekommen haben. Die Bewerbung habe ich im Sommer 2019 begonnen, danach musste ich sechs Stufen bestehen“, erklärt Tanczer den schwierigen Prozess. Dementsprechend groß ist die Freude über diesen Erfolg. „Ich fühle mich sehr glücklich“, sagt die gebürtige Burgenländerin.

In der Tech-Branche haben die Forscherin und ihre Kollegen bereits einige Partner: IBM, Kaspersky, Fujitsu und andere wollen sich mit diesen Problemstellungen auseinandersetzen. „Wir haben auch schon Gesetzesänderungen in Großbritannien durchgebracht, worauf ich sehr stolz bin“, sagt Tanczer.

„Es gibt jetzt Prinzipien zur Entwicklung von smarten Systemen, wobei wir involviert waren. Auch bei häuslicher Gewalt haben wir es geschafft, dass Technologie mitberücksichtigt wird.“ Leonie Tanczer hofft, dass es in Zukunft noch weitere Standards gibt und sich große Tech-Unternehmen und die Gesetzgebung verstärkt mit diesen Problemen auseinandersetzen.

