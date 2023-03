Eigene Ausfahrt für Oberpullendorfer Wehr

Ein jahrelanger Wunsch der Freiwilligen Feuerwehr wird nun Realität. Dieser Tage wurde mit den Arbeiten für eine direkte Auffahrt für die Feuerwehr von der Mobilkomstraße auf die B 61 (Günserstraße) begonnen, wie Bürgermeister Johann Heisz berichtet. In der Mobilkomstraße befindet sich die garagenseitige Ausfahrt vom Gelände der Feuerwehr. Da im Einsatzfall jede Sekunde zählt, soll durch die direkte Anbindung an die B61 den Florianis der Weg Richtung Stadtmitte verkürzt werden, so dass sie noch schneller ausrücken können, so Heisz.

Die Auffahrt wird nun zunächst geschottert. Die Asphaltierungsarbeiten sollen dann im April erfolgen.

