Zubau beim Weppersdorfer Sportplatz stand in Flammen

Am Montag kurz nach 12 Uhr meldete die Sirene in Weppersdorf Brandalarm. Das Außenlager am Sportplatz, in dem neben verschiedenem Equipment auch Stroh gelagert war, stand in Vollbrand. Die nach wenigen Minuten eintreffenden Kameraden der Feuerwehr Weppersdorf versuchten mit einem Innen- und Außenangriff sowie unter schwerem Atemschutz sofort, das angrenzende Sportplatzgebäude inklusive Jugendhaus zu retten. Außerdem wurden aufgrund des benötigten Atemschutzes die Feuerwehren Kobersdorf und Lackenbach sowie Oberpullendorf mit der Atemschutz-Füllstation nachalarmiert. Nach mehr als drei Stunden konnte dann Brand Aus gegeben werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Foto: FF Weppersdorf

Foto: FF Weppersdorf

Vor zwei Jahren hatte es in der Marktgemeinde schon einmal Brandalarm am Sportplatz gegeben. Im August 2021 war im Ortsteil Kalkgruben am dortigen Sportplatz ein Gebäude aus Holz abgebrannt, das Feuer war damals durch den Defekt eines darin befindlichen Kühlschranks ausgelöst worden.