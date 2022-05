Umfrage zum Entwicklungsplan im Mittelburgenland

Werbung

Gefragt wird unter anderem nach der Wohn- und Arbeitsmarktsituation, dem Verkehrsinfrastruktur-Ausbau, der Nutzung erneuerbarer Energie, sowie dem Kultur-, Sport- und Pflegeangebot. „Die Regionalen Entwicklungsprogramme sind wichtige Grundlage für die Planung der Infrastruktur und der Raumordnung in Region und in Gemeinden“, so Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner. „Daher liegt uns viel daran, dass sich die Bürgerinnen und Bürger direkt einbringen können. Raumplanung soll neue und innovative Möglichkeiten für die Gestaltung und Entwicklung einer Region aktiv aufzeigen.“

Infos: www.burgenland.at/rep

