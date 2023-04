Neckenmarkter Kirche erhält neuen Glanz

Im Februar starteten die Sanierungsarbeiten im Innenraum der Pfarrkirche. Unter anderem werden die im Laufe der Jahre verschmutzten Wand- und Gewölbeflächen abgeschliffen und der gesamte Kircheninnenraum neu ausgemalt. „Besonders bei den sehr wertvollen, im Burgenland einzigartigen, barocken Marienaltären zeigen sich massive Fassungslockerungen und -abblätterungen. Es besteht dringender Handlungsbedarf die Altäre zu restaurieren und die Fassungslockerungen zu stabilisieren. Zudem sollen die Kreuzweggemälde I – XIV, das Altarbild im Marienaltar im Hauptschiff und das Gemälde Christus im Elend restauriert werden“, heißt es seitens der Pfarre. Außerdem werden die Fassadengesimse des Seitenschiffes, der sogenannten „Haschendorfer Kapelle“, und einzelne Fensterbänke mit einer Bleiabdeckung versehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk zu verhindern. Der Hauptaltar wird im Zuge der Arbeiten gereinigt. Die Sanierung wird in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und dem Bauamt der Diözese Eisenstadt durchgeführt. Am Umbau sind Restaurator Sebastian Fankel, die Malerei Strobl, die Schmiedl Dach GmbH sowie Wessely-Elektrotechnik beteiligt.

Die Kosten für die Innenraumsanierung belaufen sich auf rund 220.000 Euro und werden von der Diözese, der Pfarre Neckenmarkt, dem Bundesdenkmalamt, dem Kirchenbeitragsfond, der Gemeinde und durch Haussammlungen getragen.

Bis zur Fertigstellung im Juni finden Messen in der Aufbahrungshalle am Friedhof statt.

Der Gemeinderat stimmte im Rahmen seiner vergangenen Sitzung am Donnerstag der Vorwoche einer Subvention von 30.000 Euro (verteilt auf die Jahre 2023 und 2024) an die Pfarre einstimmig zu. Die letzen größeren Sanierungen an der Kirche wurden von 1998 bis 2000 (Trockenlegung des Mauerwerks und Installation der Fußbodenheizung) sowie 2014 (Glockenstuhlsanierung) durchgeführt.

