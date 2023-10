Die neue Botschaft aus China mit Botschafterin Qi Mei an der Spitze besuchte sonntags das Weingut Silvia Heinrich im Blaufränkischland. Neben einer Kellerführung und einer Weinlese am Weingut stand eine Weinverkostung mit einem Gulaschessen am Programm. Vor der Rückfahrt wurde der Ried Goldberg besichtigt und es fand ein Gespräch mit Bürgermeister Andreas Kacsits und dem Gemeinderat statt.