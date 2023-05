Carl Goldmark im Fokus

Vor Kurzem wurde der Carl Goldmark-Verein Deutschkreutz wieder reaktiviert. Obmann Josef Jarosch und Vorstandsmitglied Johann Hofer berichten über ihre Vorhaben und das Leben des Komponisten.

BVZ: Wie hat Goldmarks Leben in Deutschkreutz ausgesehen?

Hofer: Carl Goldmark hatte seine Kindheit und frühe Jugend in Deutschkreutz verbracht. Damals, in den 1830er- und 40er-Jahren, war Deutschkreutz mit ca. 1.000 jüdischen Bewohnern (etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung) die zweitgrößte der „Siebengemeinden“. Goldmarks Vater Rubin war Chasan (Kantor bzw. Vorbeter und Vorsänger) in der neu erbauten Synagoge sowie Notär (Amtmann) der jüdischen Gemeinde. Bildung und gute Erziehung war oberstes Gebot in der kinderreichen Familie (mehr als 20 Kinder, davon sind 16 urkundlich belegt), die in sehr bescheidenen, ärmlichen Verhältnissen lebte. Goldmark erinnert sich in seinen Memoiren, die er ab 1910 niederschrieb, dass er nie zur Schule ging, lesen und schreiben lernte er von seinem späteren Schwager Moritz Friedmann. Er hatte eine unbeschwerte und glückliche Kindheit. Spielen und Toben mit den Geschwistern im Freien und in der Natur gehörte zum alltäglichen Zeitvertreib.

BVZ: Wie ist Goldmark zur Musik gekommen?

Hofer: Die Kinder, nachweislich Carl, wurden auch musikalisch erzogen. Goldmark erinnert sich an ein Experiment während einer Hochzeitsfeier im Kindesalter, wo er unterschiedlich gefüllte Gläser zum Klingen brachte und er war fasziniert davon. Das erste Instrument, das er bei einem Laien in Deutschkreutz erlernte, war die Violine. Über die dilettantische Unterrichtsmethode äußerte er sich ebenso abschätzig wie über die Musikanten im Ort, die „auf entsetzlich verstimmten Blasinstrumenten“ Tanzmusik spielten. Das Schlüsselerlebnis, das ihm tatsächlich die Macht der Musik eröffnete und nicht mehr loslassen sollte, war – sonderbar genug – die katholische Kirchenmusik in ihrer vollendeten Harmonie, gehört und erlebt an einem Sonntagmorgen an seinem Lieblingsplatz, einem Haselnusswäldchen hinter den Äckern des Elternhauses. Mit 12 Jahren begann Carl ernsthaft Geige zu studieren. Wöchentlich marschierte er in die Musikschule des Musikvereins in Ödenburg, zwei Stunden hin und wieder zwei Stunden zurück. Sein Vorankommen war enorm, sodass er bereits 1844 (14-jährig) zum weiteren Violin-Studium nach Wien zog.

BVZ: Wann erlangte Carl Goldmark erstmals größere Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit?

Hofer: Goldmarks beruflicher Werdegang führte ihn in verschiedene Theater-Orchester in Sopron/Ödenburg, Budapest, an das Josefstädter-Theater sowie das Carl-Theater in Wien.

BVZ: Wofür war Goldmark bekannt und was waren die Höhepunkte seines Schaffens?

Hofer: Als Mensch war Goldmark äußerst liebenswürdig, sehr zurückhaltend und gerade deshalb in den Salons der Wiener Gesellschaft ein gern gesehener Gast. Auch für seine extreme Naturverbundenheit und seinen ausgeprägten Humor war er bekannt. Mit seiner Orchester-Ouvertüre „Sakuntala“ (1865) wurde Goldmark als Komponist schlagartig ein Begriff in der Musikszene Wiens sowie im deutschsprachigen Raum, durch seine Oper „Die Königin von Saba“ der meistgespielte österreichische Opernkomponist der Donaumonarchie.

BVZ: Welche Ziele hat sich der neu gegründete Goldmark-Verein gesetzt?

Jarosch: Dieser Verein dient grundsätzlich der Förderung des Interesses am großen Komponisten Carl Goldmark, der während der Ringstraßenzeit äußerst erfolgreich in Wien tätig war. Carl Goldmark verbrachte seine prägende Kindheit und frühe Jugend als Sohn des Kantors Rubin Goldmark in Deutschkreutz. Wir organisieren jährlich Pfingstmontagkonzerte zur Pflege seiner Werke. Weiters betreiben wir in Deutschkreutz das weltweit einzige Goldmark-Museum und werden unsere Türen für ‚Die lange Nacht der Museen‘ öffnen.

BVZ: Wann und wie ist die Idee in Deutschkreutz entstanden, aus dem ehemaligen Wohnhaus ein Museum zu machen?

Jarosch: 1980 (anlässlich des 150. Geburtstages Carl Goldmark) kaufte die Gemeinde Deutschkreutz mit Unterstützung der Burgenländischen Landesregierung das einstige Wohnhaus Goldmarks, renovierte es und richtete es als Gedenkhaus bzw. Museum ein.

BVZ: Was gibt es im Museum alles zu sehen?

Jarosch: Das Museum versucht durch seine Exponate das Leben und Umfeld von Carl Goldmark zu vermitteln. Interessantestes Exponat ist ein Ringstraßengemälde, das Carl Goldmark mit der Musikelite wie Brahms und den Strauss-Brüdern sowie höchsten Würdenträgern aus der k. & k. Monarchie zeigt.

