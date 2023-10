Eltern kämpfen um 2. „Dahuam“ für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Der Verein Dahuam4Kids ist seit mittlerweile zwei Jahren aktiv. Warum wurde dieser 2021 ins Leben gerufen?

Sonja Fuchs: Im Sommer 2021 haben sich einige Eltern von Kindern mit Behinderung zusammengetan, weil wir etwas verändern wollen. Weil im Behindertenbereich etwas verändert werden muss! DaHuam4Kids hat sich zum Ziel gesetzt, ein wohnortnahes „zweites“ Zuhause für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Sie denken vielleicht: Es gibt doch genügend Tagesstätten und Wohnheime für Menschen mit Behinderung im Burgenland: Weit gefehlt! Die Tagesstrukturen platzen aus allen Nähten. Die Wartelisten für einen Platz in einer Wohnstruktur sind lange. Die Plätze rar, die Gruppen viel zu groß, die Betreuer viel zu wenige. Wir wünschen uns teilstationäre Einrichtungen, die junge Erwachsene in lebenspraktischen Dingen fördern und unterstützen, damit sie größtmöglich selbstständig sein können und Platz und vor allem Zeit da ist, um ihre Persönlichkeit entwickeln zu können.

Was fehlt aktuell besonders?

Sonja Fuchs: Nach wie vor gibt es nirgends die Möglichkeit, eine Übergangslösung von einer Tagesstätte zur einer fixen Wohnstruktur zu nutzen. Es braucht aber einen fließenden Übergang. Ein Kind loszulassen braucht Zeit, Kraft und Vertrauen. Wenn ein beeinträchtigtes Kind seine Wünsche und Bedürfnisse nicht klar ausdrücken kann, ist dieses Loslassen noch viel schwerer. Noch immer wird auch keine Kurzzeitpflege angeboten. Was, wenn die Pflegeperson einmal ausfällt? Was wenn die Eltern unerwartet nicht mehr die Betreuung übernehmen können und sei es nur für ein paar Tage. Es gibt keine Stelle, die uns Eltern „Luft“ verschafft.

Familie Koller. Jana mit Schwester Lea, Mama Kerstin und Papa Christoph, der erklärt: „Wir wollen eine etwas andere Art der Betreuung bieten, bei der die Eltern mitreden sollen, denn sie kennen ihre Kinder am besten und wissen, was es braucht, um sich in einer neuen Umgebung zurecht zu finden bzw. sich Zuhause zu fühlen. Foto: Privat

Was möchten die Eltern also konkret erreichen?

Tanja Pipal-Kainz: Wir möchten Planungssicherheit! Wir wollen nicht um einen Tagesstrukturplatz bangen und mit Aussagen wie „es wird dann schon ein Platz frei sein“ beruhigen lassen. Eine Überbelegung kann nicht die Lösung sein! Wir wünschen uns familiäre Kleingruppen, in denen man auf jeden einzelnen gut eingehen kann und entsprechend viel Personal vorhanden ist. Es müssen Krisenplätze sowie Plätze für Kurzzeitpflege geschaffen werden. Und das Wohnangebot für Menschen mit Behinderung muss rasch erweitert werden! Es kann nicht sein, dass die gesamte Verantwortung hier auf die pflegenden Angehörigen abgewälzt wird. Irgendwann kommt der Punkt, wo man die Betreuung zu Hause einfach nicht mehr schafft. Man darf nicht vergessen: bis zum Ende der Schulpflicht sorgen betroffene Eltern bereits 18 Jahre lang für ihre Kinder. Das sind junge Menschen, die bei vielen banalen Dingen Tag für Tag ständig Hilfe brauchen oder komplett auf eine Betreuung oder Pflege angewiesen sind. Viele Eltern schlafen nicht eine Nacht durch. Das kostet enorm viel Kraft.

Was würde es brauchen?

Woran hakt es bei der Umsetzung des Projekts?Tanja Pipal-Kainz: Wir brauchen vorrausschauende Partner mit Weitsichtigkeit und Herz. Jahr für Jahr versucht man den Bedarf irgendwie zu decken. Das geht auf Kosten der Betroffenen. Wie die benötigten Plätze in den nächsten Jahren geschaffen werden sollen, steht in den Sternen. Die Hilferufe von den pflegenden Familien werden kaum wahrgenommen. Pflege und Behindertenarbeit kosten viel Geld, ja. Aber Menschen mit Behinderung sind Teil unserer Gesellschaft und unglaublich bereichernd. Das muss endlich verstanden und gelebt werden.

Fühlen Sie sich von der öffentlichen Hand im Stich gelassen?

Tanja Pipal-Kainz: DaHuam4Kids hatte schon einige Termine mit zuständigen politischen Stellen. Wir gehen zwei Schritte vor und dann wieder einen zurück bei unseren Gesprächen. Wir werden gehört und verstanden. Dennoch bewegt sich nicht viel. Nach zwei Jahren stehen wir wieder fast am Anfang. Seit der Gründung von DaHuam4Kids hat es aber schon viel Zuspruch von Menschen aus der Region gegeben.

Was ist seit der Gründung schon alles geschehen?

Christoph Koller: Das erste richtige Highlight war unser Wandern von DaHuam4Kids. Mit so vielen Besuchern haben wir bei Gott nicht gerechnet. Dieser Zuspruch hat uns auch in unserem Tun bestätigt und anschließend hat sich eine wahnsinnige Unterstützungswelle gebildet angefangen von Glühweinstandln über Konzerte und Faschingsumzüge bis zu anderen Initiativen. Aus allen Teilen des Bezirks Oberpullendorf haben wir Unterstützung erfahren, worüber wir nach wie vor sehr dankbar sind.

Familie Kainz. Niklas mit Papa Michael und Mama Tanja, die schildert: „Ich habe Angst davor, dass wir als Eltern einmal nicht in der Lage sein werden, die Betreuung unseres Sohnes zu stemmen. Ich wünsche mir für unseren großartigen Burschen ein zweites Zuhause in dem er sich wohl fühlt und dort nicht nur untergebracht, sondern auch gefördert und liebevoll begleitet wird. “ Foto: Privat

Wie können Einzelpersonen, Vereine oder Institutionen Ihre Vision unterstützen?

Christoph Koller: Da wir noch einen langen Weg vor uns haben, sind wir für jede Art von Unterstützung dankbar. Sei es einerseits als Mitglied oder andererseits als Befürworter unseres Vorhabens. Je mehr über unsere Vision gesprochen wird, desto eher werden wir gehört und gesehen.

Warum setzen Sie sich persönlich so sehr für diese Vision ein?

Tanja Pipal-Kainz: Weil ich auch Mama von einem schwer behinderten Burschen bin und mich täglich frage, wie seine Zukunft wohl aussehen wird. Ich habe Angst davor, dass wir als Eltern einmal nicht in der Lage sein werden, die Betreuung unseres Sohnes zu stemmen. Ich wünsche mir für unseren großartigen Burschen ein zweites Zuhause in dem er sich wohl fühlt und wo er nicht nur untergebracht, sondern auch gefördert und liebevoll begleitet wird. Und deshalb kann ich nicht mehr still zusehen, dass es keinen Plan gibt für Menschen mit Behinderung. Ich möchte mich nicht mehr vertrösten lassen. Wir brauchen jetzt ein Umdenken – eine Zukunftsperspektive für unsere Kinder und uns pflegende Angehörige.

Christoph Koller: Es gibt keinerlei Alternativen. Aus diesem Grund wollen wir eine etwas andere Art der Betreuung bieten, bei der die Eltern mitreden sollen. Wo es ein Miteinander geben soll. Denn gerade betroffene Eltern kennen ihre Kinder am besten und wissen, was es braucht, um sich in einer neuen Umgebung zurecht zu finden bzw. sich Zuhause zu fühlen. Wir können gerade einmal aus einer Handvoll Möglichkeiten wählen, die uns aber nicht überzeugen. „Gesunden“ Kindern steht die Welt offen - sie haben die sprichwörtliche „Qual der Wahl“. Erst vor Kurzem hat uns die Aussage einer Lehrkraft derart berührt, dass ich sie hier nicht vorenthalten will: „Wir sollen ihr vertrauen, da sie unsere Kinder genauso betreut als wären es ihre eigenen und wie sie es für ihre eigenen Kinder gerne hätte.“ Genauso ein Miteinander bzw. eine Wertschätzung sollte unseren Kindern in jeder Situation bzw. in der Gesellschaft entgegengebracht werden und dies wünschen wir uns auch von der einen oder anderen Stelle.

Sonja Fuchs: Unser Sohn befindet sich im letzten Schuljahr, es gibt zurzeit leider keine passende Tagesstätte, wo sich auch schwerbehinderte Kinder wohl und sicher aufgehoben fühlen können. Die Gruppen sind viel zu „groß und unruhig“ für autistische Menschen, wenn dort bereits 30 bis 50 andere Klienten betreut werden. Das Arbeiten in einer Förderwerkstätte ist ihm nicht möglich. Es ist wirklich sehr traurig, wenn uns in solchen wichtigen Angelegenheiten niemand verstehen will. Es entsteht in jeder Ortschaft betreutes Wohnen für ältere Menschen, was sehr gut ist. Aber warum man unseren Kindern bzw Jugendlichen nicht auch so etwas in dieser Art bieten kann, ist sehr unverständlich.