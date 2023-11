Indoor-Funpark im Thermenhotel Kurz wurde vergrößert

Anfang September starteten im Bereich des bisherigen Indoor-Kinderspielplatzes umfangreiche Umbauarbeiten im Thermenhotel Kurz.

Die beiden benachbarten Tennisplätze sind dabei für die Vergrößerung des Kinderareals gewichen. Dieses – der sogenannte „Sporty Shorty Indoor Funpark“ – erstreckt sich nun auf 2.500 Quadratmeter und bietet alles, was ein Kinderherz höher schlagen lässt.

Grenzenloser Spaß für Groß und Klein

Neben den bestehenden Spielgeräten und -stationen wie z.B. einem Trampolin, einer Softplayanlage, einem Flipper, Spielautomaten und Tischtennistischen sind nun ein Kleinkinderbereich mit Bällebad, eine Kartbahn, ein Klettervulkan mit Rutsche, Soccer Battle, Reaktionsspiele, ein Ninja Parcours, eine interaktive Hüpfburg, eine Gaming Zone mit Xbox, Playstation und Nintendo Switch, weitere Air Hockey-Tische, ein interaktiver 4touch-Spieltisch sowie Sanitäranlagen und ein neuer Gastronomiebereich mit Bar dazugekommen.

Aufwertung der touristischen Attraktivität

„Die Therme und die Hotels haben sich als wahre Perle in unserer Region etabliert. Durch die Spezialisierung auf Familien haben wir uns eine Nische verschafft, die wir sehr erfolgreich bedienen. Die Zahlen sprechen für sich und bestätigen die Attraktivität der Gegend“, meint Bürgermeister Roman Kainrath. Die Thermenregion kann sich derzeit über sehr gute Nächtigungszahlen freuen, die auf einen florierenden Tourismus hinweisen. Auch Landesrat Heinrich Dorner zeigt sich erfreut über die Entwicklungen: „Der Tourismus ist eine bedeutende Einnahmequelle für unsere Region. Ich bin davon überzeugt, dass die Investition in den Funpark und auch in die Thermenerweiterung die touristische Attraktivität der Region aufwerten.“

Der „Sporty Shorty Indoor Funpark“ öffnet am 6. November auch für Hotel externe Gäste via Tageseintritt seine Pforten. Wie auch schon zuvor, beseht nach Anmeldung auch die Möglichkeit Kindergeburtstage vor Ort zu feiern.