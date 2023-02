Pilgersdorfer Wehr hatte die Wahl

Bei der Jahreshauptdienstbesprechung am Freitag stand auch die Neuwahl des Kommandanten an. Josef Bürger hatte nach sieben Jahren an der Spitze diese Funktion zur Verfügung gestellt. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Christian Schabl gewählt. Er ist seit 2003 bei der Feuerwehr dabei und hatte 2016 die Funktion des Stellvertreters.

„Ich nehme meine neue Funktion nicht auf die leichte Schulter. Es ist schon ein Unterschied, ob man Kommandant oder Stellvertreter ist“, hat sich Christian Schabl seine Entscheidung wohl überlegt. Und mit entsprechend großer Motivation geht er auch an die Aufgabe heran, denn wie er betont: „Die Feuerwehr liegt mir sehr am Herzen.“

Unterstützung bekommt Schabl dabei vom neuen Kommandantstellvertreter Stefan Böhm. Auch einige weitere personelle Weichenstellungen standen am Programm. So wurde Siegfried Fasching zum Zugskommandanten, Martin Schmall zum Atemschutzwart und Christian Nöst zum Gerätemeister ernannt.

Florian Reisner wurde zum Löschmeister befördert, Markus Schlögl mit der Ehrenmedaille in Bronze für 25 Jahre Tätigkeit und Christian Reisner mit dem Verdienstzeichen in Silber für 30 Jahre ausgezeichnet. Für das heurige Jahr steht neben den traditionellen Veranstaltungen, Tag der offenen Tür und dem Wandertag, der Ankauf von neuen Einsatzuniformen an.

