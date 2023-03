Raiding: Bischof Paul Iby feierte Jubiläum

Am Sonntag feierte Altbischof Paul Iby das 30-Jahr-Jubiläum seiner Bischofsweihe in seiner Heimatgemeinde Raiding. Nach einer Festmesse – begleitet von Kirchenchor und Musikverein Franz Liszt Raiding – wurde zum Frühschoppen ins Pfarrzentrum geladen.

Mit dem Pfarrgemeinderat gefeiert. Paul Erhardt, Anna Hirschler, Wolfgang Hofer, Paul Iby, Judith Höttinger, Hannes Ecker, Birgit Tischelbauer, Catharina Judmann, Stefan Schekolin und Melanie Nemeth. Foto: Sarah Tesch, Sarah Tesch

Iby war am 24. Jänner 1993 zum Bischof der Diözese Eisenstadt geweiht worden. Er selbst blieb dabei Raiding immer sehr verbunden: „Es gab und gibt immer regelmäßige Familientreffen, ich komme zum Stefanitag und zu Allerheiligen nach Raiding“, erzählt Iby, der in Eisenstadt nahe der Fußgängerzone wohnt, wo er auch gerne spazieren geht. „Ich war immer gerne nahe bei den Menschen“, erklärt er. Seine Bischofsweihe habe er „wie in Trance“ erlebt, erinnert er sich an die Aufregung. In seiner Heimatgemeinde Raiding sind mittlerweile das Bischofskreuz, die Riede „Bischofsberg“ und eine neue Straße „Am Bischofsberg“ ihm zu Ehren benannt worden.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.