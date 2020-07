Ein buntes Ferienprogramm bietet der der Sonnenland Seilgarten in Lutzmannsburg — direkt bei der Familientherme. Jede Menge Erlebnis, Abenteuer und Spaß für Groß und Klein, Jung und Alt gibt es in abwechslungsreichen Parcours und Kletterelemente von Bodennähe bis 10 Meter Höhe. Ein zusätzliches Freizeitprogramm gibt es an den Spiel- und Spaß-Stationen: Riesenschleuder, Dosen-, Gummistiefel-, Hufeisen werfen, Sack hüpfen oder Russisch Kegeln. Hier kann man im lustigen Wettkampf mit Familienmitgliedern oder Freunden seine Zielsicherheit und Geschicklichkeit messen.

Der Juli steht ganz im Zeichen der Familie mit besonderen Attraktionen: 10 Euro Familienbonus und Wertgutscheine

„Weil durch die Corona-Maßnahmen Familien besonders belastet waren und nun für diese angenehmere Lockerungsbestimmungen gelten, gibt es im Juli den ‚Seilgarten Familien-Bonus‘“, erklärt Seilgarten-Chef Peter Heisz.

Gutschein einfach ausschneiden und mitbringen.

zVg

Damit erhält jede Familie ab drei Personen 10 Euro Nachlass und zusätzlich weitere 10 Euro Wertgutscheine vom Hotel Xylophon und Weinbau Familie Hans Rohrer .

Weiters sind über beide Sommermonate hinweg weitere Angebote geplant,wie zum Beispiel Einrad-Workshops oder Weinverkostungen. Sehr beliebt sind auch Geburtstagsfeiern und Gruppen-Events mit speziellen Programmen und abschließendem Grillen am offenen Feuer oder Catering „Für Familien und Gruppen ab 5 Personen öffnen wir gerne auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung“, so Peter Heisz abschließend.