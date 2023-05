Oberpullendorfer Feuerwehrleute leisteten 10.902,82 Stunden

Auszeichnungen. Das Verdienszzeichen in Bronze erhielt Patrick Galos, jenes in Silber Ralph Csitkovits und Wolfgang Kovacs. Das Ehrenzeichen des Landes für 25 Jahre ging an Kommandant Andreas Schmidt, jenes für 40 Jahre an Manfred Sitkovich und das für 50 Jahre an Johann Istvanits und Walter Miletich. Kommando und Ehrengäste gratulierten.

Foto: Michaela Grabner