100 Jahre Složnost in Kleinwarasdorf gefeiert

Im Jahr 1923 wurde der erste Složnost Männerchor von Martin Meršič in Kleinwarasdorf initiiert. Als erster Chorleiter fungierte Galus Balogh. Es folgten verschiedene Auftritte in kirchlichem Rahmen oder bei Festen. Allerdings bereitete die nationalsozialistische Übernahme bereits 15 Jahre später dem Chor ein Ende. Die Fahne des Chores wurde versteckt, damit sie den Nationalsozialisten nicht in die Hände fallen konnte. Ohne dass ihr Versteck bis heute je bekannt wurde, tauchte sie nach dem Krieg wieder auf und blieb seither in der Obhut der Familie Stipšič, die die Fahne ursprünglich versteckte.

Blick zurück. Die Folkloregruppe Složnost hat eine bewegte Vergangenheit und ist auch heute noch sehr aktiv. Foto: privat, Sarah Tesch

1987 wurde Složnost von Ferry Fellinger als gemischter Chor wiedergegründet. Auf ihn folgten als Chorleiter 2008 Martin Omischl und seit 2019 Arthur Rupp. 2004 gründete sich unter Mani Bintinger auch eine Tamburizzagruppe, die den Chor seit nun fast 20 Jahren immer wieder begleitet.