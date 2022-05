20 Jahre Werkskapelle in Kobersdorf gefeiert

Werbung

Zum 20-jährigen Jubiläum der Werkskapelle Kobersdorf fand Anfang Mai ein Fest im Eckriedl-Stadl statt.

„Wir haben damals im Gasthaus Hausensteiner beim Bierkulinarium mit sechs Mann gespielt und haben uns als ‚Werkskapelle‘ bezeichnet. Das ist dann immer größer geworden“, erinnert sich Jürgen Steiner. Die Gruppe spielt klassische böhmische Blasmusik und ist bei Festen, Frühschoppen, Geburtstagen und Kirtagen zu hören.

In den zwanzig Jahren gab es zwar eine wechselnde Besetzung, die Mitglieder sind aber vorwiegend aus dem Bezirk Oberpullendorf, führt Steiner weiter aus. „Immer wieder sind wir auch in Deutschland, in der Partnergemeinde Waldbrunn, unterwegs“, erzählt Jürgen Steiner weiter. Im September wird die Werkskapelle Kobersdorf auch beim ORF Radio-Frühschoppen aus Lackenbach zu hören sein.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.