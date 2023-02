25 Jahre Deutschkreutzer Saitenklang

Der Deutschkreutzer Saitenklang feierte am Samstag sein 25-jähriges Bestehen in der Kirche. Die Messe wurde mit den Lieblingsliedern des Saitenklangs musikalisch gestaltet. Resi Neubauer überreichte am Ende des Gottesdienstes, der von Pfarrer Karl Heinz Mück gehalten wurde, im Namen der Pfarre eine Kerze als Dank für die jahrelange musikalische Begleitung. Der Saitenklang wurde im November 1997 gegründet.

„Anita Reumann wurde von der damaligen Ratsvikarin gebeten, eine kleine Gruppe zusammenzustellen, die einen Kindergottesdienst musikalisch bespielt. Also rekrutierte sie ihre Freundinnen. „Aus diesem einen Auftritt sind mittlerweile knapp 500 geworden“, so Maria Reinfeld, die seit Beginn die musikalische Leitung inne hat. Der Saitenklang kommt hauptsächlich bei Gottesdiensten, Erstkommunionen, Taufen und Hochzeiten, aber auch bei Geburtstagsfeiern und Weihnachtsfeiern zum Einsatz. Im Repertoire befinden sich rhythmisch-religiöse Lieder, englische und afrikanische Spirituals, Geburtstags- und Lebenslieder sowie Eigenkompositionen.

