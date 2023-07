25 Jahre Sportkegelclub Großwarasdorf

Begonnen hatte alles, als sich im Jahr 1997 einige Hobbykegler zusammentaten, um sich einerseits sportlich zu betätigen, andererseits auch, um an diversen Hobbyturnieren teilzunehmen. Die Hobbykegler trainierten eifrig und bald entstand daraus die Idee, einen eigenen Kegelverein zu gründen.

Am 8. Mai 1998 fand schließlich die Gründungsversammlung im damaligen Gasthaus Derdak in Großwarasdorf statt. Johann Vlasich wurde zum Obmann gewählt und übt diese Funktion noch heute aus. Auch Christian Berlakovich (Obmann-Stellvertreter), Franz Csenar (Schriftführer) und Franz Derdak (Kassier) sind seit der Vereinsgründung in ihren Funktionen im Amt. Im Juli 1998 trat der SKC Großwarasdorf dem Burgenländischen Sportkegelverband (BSKV) bei.

Während 25 Jahren und vieler ereignisreicher Spiele konnten auch eine Reihe guter Erfolge erzielt werden: Neben mehreren Landesmeistern der Kategorie Ü50 stellte der Verein in der Saison 2021/2022 mit Franz Csenar auch den Österreichischen Meister der Ü60. Ab der kommenden Saison im Herbst 2023 soll der SKC Großwarasdorf mit dem Kegelverein Schlaining fusionieren.

Die erste Garnitur Spieldressen wurde gesponsert vom damaligen Gasthaus Derdak. Foto: privat