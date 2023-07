30 Jahre Glück auf dem Rücken der Pferde in Kobersdorf

Am vergangenen Samstag fand das Pferdefest statt, dabei wurde das Jubiläum „30 Jahre Pferdefreunde Kobersdorf“ gefeiert. Obmann Gerhard Leopold erinnerte sich an die Anfänge. „Einer meiner besten Freunde ist tödlich verunglückt. Er war derjenige, der mich zu den Pferden und zum Reitsport gebracht hat. Daher haben wir gedacht, wir machen ihm zu Ehren ein Fest in seinem Namen. Das war im Jahr 1992“, so Leopold. Das Fest kam dann aber so gut an, dass man den Verein gründete. Leopold steht dem Verein seitdem vor. Die ersten zwölf Feste fanden auf der Auwiese statt. Der Aufbau der Stände für die Pferde war immer sehr aufwändig, so Leopold. „Dann hat mir ein Freund den Grund für den Reitplatz zur Verfügung gestellt“, meinte der Obmann. Man sei immer auf der Suche nach Nachwuchs, führte er weiter aus. „Die Faszination ist das Freundschaftliche unter den Pferdebegeisterten“, meinte Leopold. Beim Fest konnte er zahlreiche Pferdefreunde aus Nah und Fern begrüßen, auch Bürgermeister Andreas Tremmel schaute vorbei und gratulierte. Im Rahmen des Festes fand auch eine Pferdesegnung statt.