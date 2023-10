30 Jahre Sozialstation Kobersdorf-Oberpetersdorf-Lindgraben gefeiert

Mit einem Jubiläumskonzert feierte die Sozialstation Kobersdorf-Oberpetersdorf-Lindgraben am Samstag im Schloss ihr 30-jähriges Jubiläum. Obfrau Erna Weghofer freute sich über die vielen Besucher. „Vor 30 Jahren wurde die Sozialstation von meinem Vorgänger Gottfried Horvath gegründet. Nach seinem plötzlichen Tod im Jahr 2012 habe ich dann die Funktion der Obfrau übernommen. Wenn ein Pflegefall eintritt, dann sind wir mit unserem Pflegebehelfen da“, führte Erna Weghofer aus. Derzeit hat man etwa 17 Pflegebetten, 15 sind zur Zeit bei Patienten. „Zwei Betten sind im Lager, das ist auch wichtig, falls ein Notfall eintritt. Vielen Dank auch an die Gemeinde Kobersdorf, dass wir das Lager zur Verfügung haben“, so Weghofer weiter. Derzeit hat die Sozialstation 250 Mitglieder und finanziert sich neben den Mitgliedsbeiträgen auch über Spenden.

Beim Konzert traten der Singkreis Oberpetersdorf, der Projektchor Kobersdorf und Pianist Gabriel Tritremmel auf. Außerdem las Autorin Beatrice Simonsen aus ihren Werken.