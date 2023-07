45 Jahre Kaisereichenfest in Oberpullendorf

45 Jahre Kaisereichenfest wurde am Wochenende mit Speis, Trank, Musik und zahlreichen Besuchern gefeiert. Die Pfadfindergilde rund um Gildenmeister Stefan Pauer kochte mit Unterstützung der Feuerwehr auf und brachte unter anderem Schnitzel, Schweinsbraten, Kotelett und Grillwürstel auf den Tisch. Am Sonntag gab es neben einer großen Auswahl an anderen hausgemachten Mehlspeisen als Dessert auch eine von Konditor Christian Kaplan kreierte Jubiläumstorte. Nach der Gründung der Pfadfinder im Jahr 1973 hatte die Tante von Gildenmeister Pauer, Eva Mayer-Rohonczy, das Gelände bei der Kaisereiche den Pfadfindern zur Verfügung gestellt. 1976 hatten Väter einiger Pfadfinder die Idee, dort mit den Kids ein paar Würstel zu grillen – die Geburtsstunde des Kaisereichenfests, denn im Jahr darauf kamen schon ein paar mehr Leute mit und ab 1978 wurde es als öffentliche Veranstaltung geführt.