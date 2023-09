50 Jahre Jugendmusik Lackenbach

Das Dreitagesfest fand am Sonntag mit einem Frühschoppen samt Festakt seinen Höhepunkt. Im Rahmen dessen bot Obmann Wolfgang David einen Rückblick auf die Geschichte des Vereins. Die Festredner Bürgermeister Christian Weninger, Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas und Landesrat Heinrich Dorner betonten die Bedeutung der Jugendmusik für das gesellschaftliche Miteinander. Auch Ehrungen für das musikalische Engagement durften nicht fehlen.

Die Jugendmusik Lackenbach wurde 1973 von Michael Wild gegründet und zählt bis zum heutigen Tag mehr als 300 ehemalige bzw. aktive Mitglieder aus verschiedenen Ortschaften. Am Freitag wurde dies mit einem Dämmerschoppen gefeiert. Am Samstag kamen sechs Blaskapellen zum Bezirksblasmusiktreffen zusammen. Am Sonntag ließ man das Fest mit einem Dämmerschoppen mit den JML-Legenden ausklingen.