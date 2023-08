70 Jahre Kirche in Tschurndorf

Tschurndorf Am Feiertag wurden die Errichtung der Filialkirche vor 70 Jahren und die vor Kurzem abgeschlossene Sanierung gefeiert. „Ganz sicher ist uns allen bewusst, welch wichtige Stellung dieses Gotteshaus im Ortsbild unserer Ortschaft einnimmt. Wir, unsere Filialgemeinde Tschurndorf mit der Diözese Eisenstadt, bemühen uns, diesen Sakralbau in einem guten Bauzustand zu erhalten, sie schön zu gestalten und sie würdevoll zu schmücken. Hier wird sehr oft Großartiges geleistet, wenn selbst wir als kleiner Ortsteil in Kooperation mit der Pfarre Weppersdorf, dem Bischöflichen Bauamt, dem Bundesdenkmalamt und der politischen Gemeinde die notwendigen Mittel dafür aufbringen, um die Kirche zu sanieren bzw. in Stand zu halten“, so Erwin Giefing vom Pfarrgemeinderat. Bereits seit dem Mittelalter (1597, mit kurzer Unterbrechung der Pfarre Markt St. Martin zugeordnet) gehörte die katholische Kirchengemeinde Tschurndorf zur Pfarre Weppersdorf. Giefing erklärte, dass es in Tschurndorf lange Zeit keine Kirche gab, und so wurde 1911 an der Bundesstraße ein Steinkreuz errichtet, dieses wurde zweimal an einen anderen Ort versetzt und befindet sich heute an der Hauptstraße. 1929 wurde ein gemauerter römisch-katholischer Glockenturm eingeweiht. Davor kam für das Geläute ein hölzerner Glockenstuhl, der gemeinsam mit den Evangelischen genutzt wurde, zum Einsatz. „Infolge des Straßenbaues musste der katholische Glockenturm abgerissen werden. Es wurde von der Landesregierung ein Entschädigungsbetrag bezahlt und so kam es zum Entschluss, eine Kirche zu bauen“, so Giefing. Von April bis Juni 2023 erfolgte die Fassadensanierung und die Reinigung der Außenstufenanlage. „Ich darf mich für die finanzielle Unterstützung bei der Diözese Eisenstadt, dem Bundesdenkmalamt, bei der politischen Gemeinde und der Bevölkerung bedanken. Vielen Dank an Pfarrer Shinto und den Pfarrgemeinderäten von Tschurndorf und Weppersdorf, dass der Entschluss einstimmig gefasst wurde, diese wichtige Investition in die Zukunft unserer Kirche zu tätigen“, so Giefing.