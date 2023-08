800 Jahre Steinberg auf über 500 Seiten

Fast zwei Kilo wiegt die 800-jährige Geschichte von Steinberg, die der ehemalige Bürgermeister und Hobbyhistoriker Otto Tillhof anlässlich des Jubiläums des Ortes in Buchform zu Papier gebracht hat. „Das Buch ist schwer, aber nicht schwer zu lesen“, meinte Walter Reiss, der beim Festakt anlässlich „800 Jahre Steinberg “ im Rahmen des zweitägigen Jubiläumsfests das Werk gemeinsam mit Otto Tillhof präsentierte.

Los gingen die Feierlichkeiten bereits am Freitag mit einem gut besuchten Fest der Vereine. Den Festakt am Samstag eröffneten dann Kinder des Kindergartens und der Volksschule mit einem Gedicht und einem selbst getexteten Lied. Sie hatten sich auch im Vorfeld bereits intensiv mit dem Jubiläum beschäftigt und Zeichnungen zum Thema „800 Jahre Steinberg“ gemacht. Diese schmückten nicht nur das Festzelt am Platz vor dem Gemeindezentrum, sondern drei wurden auch von einer Fachjury ausgewählt und zieren die Etiketten der beiden Jubiläumsweine und des Jubiläum-Traubensaftes. Die Sieger des Zeichenwettbewerbs Nico Ehrenhammer, Diana Iby und Marie Wimmer wurden von Bürgermeister Manfred Schmidt, Vizebürgermeister Stefan Guczogi und Landesrat Heinrich Dorner im Rahmen des Festakts geehrt.

Für Dorner steht Steinberg beispielhaft für den positiven Wandel des Burgenlands und seiner Gemeinden. Er wies in seiner Rede auf die eindruckvolle Entwicklung Steinberg-Dörfls zu einer modernen, lebenswerten und zukunftsorientierten Gemeinde mit höchster Lebensqualität hin. Bürgermeister Manfred Schmidt hob in seiner Rede die Bedeutung der vielen Vereine hervor und betonte, dass viele Persönlichkeiten aus Steinberg hevorgegangen sind wie etwa der Textdichter der Landeshymne Ernst Görlich, Mundartdichter Eugen Mayer, das Steinberg-Trio oder Domherr Bertha, der Erbauer des Klosters. „Das Gebäude wurde im Herbst vom Land angekauft. Es wird ein Pflegestützpunkt mit Betreutem Wohnen errichtet – das wird ein weiterer Meilenstein für unsere Gemeinde.“ Und Vizebürgermeister Stefan Guczogi meinte: „ Wir werden alles tun, dass unser Steinberg auch in den nächsten Jahrzehnten so lebenswert bleibt, wie es heute ist.“