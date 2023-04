800 Jahre Steinberg in rund 100 Zeichnungen

Rund 100 Kunstwerke zieren den Eingangsbereich des Gemeindezentrums und können die nächsten drei Wochen lang bewundert werden. Denn die Kinder der Volksschule, des Kindergartens und der Kinderkrippe haben für einen Malwettbewerb zum Thema 800 Jahre Steinberg ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Anfang Mai wird eine Fachjury bestehend aus ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern aus der Gemeinde, drei Siegerinnen und Sieger - je einen aus der Kinderkrippe, dem Kindergarten und der Volksschule - küren. Ihre Zeichnungen werden die Etiketten des Jubiläumsweins in Rot und Weiß sowie jene des Jubiläums-Traubensafts zieren, wofür den Gewinnern als Belohnung jeweils ein 150 Euro-Gutschein der Sonnentherme Lutzmannsburg winkt. „Als Bürgermeister ist es mir wichtig, dass wir in diese Feierlichkeit sowohl die Kinder und Familien als auch unsere Vereine einbeziehen. Daher ist es schön zu sehen, dass hier wirklich alle unsere Kinder aus unseren pädagogischen Einrichtungen ein Bild gezeichnet haben. Es sind wundervolle Werke dabei entstanden und ich bin froh, dass ich mich für keines entscheiden muss“, so Bürgermeister Manfred Schmidt augenzwinkernd. „Kein Kind, das teilgenommen hat, geht dabei aber leer aus, es gibt für jedes Kind ein kleines Dankeschön seitens der Gemeinde.“

Jubiläumsfeier am 4./5. August

Die Feierlichkeiten zu 800 Jahre Steinberg finden dann am 4. und 5. August statt. Dabei plant man am 4. August ein „Dorffest der Vereine“. Alle neun Vereine aus dem Ortsteil Steinberg - Feuerwehr, Burschenschaft, Gesundes Dorf, Kirchenchor, SKK Steinberg, Dartclub Universe, Sportverein Steinberg, SPÖ und ÖVP - werden sich an diesem Tag um Speis und Trank am Dorfplatz vor dem Gemeindezentrum kümmern. Am darauffolgenden Tag findet der Festakt statt. „Besonders freue ich mich an diesem Tag, neben der Prämierung der Sieger aus unserem Malwettbewerb, darauf, unsere Ortschronik, welche Bürgermeister außer Dienst Otto Tillhof für uns verfasst hat, vorzustellen“, so Schmidt. Umrahmt wird der Festakt durch die feierliche Gestaltung der Kindergarten- und Volksschulkinder, des Kirchenchores Steinberg und des Musikvereines Dörfl.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.