Ein Tusch auf die Jugendmusikkapelle Piringsdorf zum 50er

Bereits 1926 spielte erstmals eine Piringsdorfer Blasmusikkapelle ein Konzert, die Jugendmusikkapelle wie sie heute besteht, hatte ihren Urspung aber Anfang der 1970er-Jahre. Nachdem Stefan Stampf 1969 mit einigen jungen Musikern zu proben begonnen hatte, erfolgte 1970 der erste Auftritt und 1973 dann die Meldung beim Burgenländischen Blasmusikverband. Deshalb wurde am Pfingstwochenende das 50 Jahr-Jubiläum mit befreundeten Kapellen - den Musikvereinen Dörfl, Weinland Neckenmarkt-Horitschon, Deutschkreutz, Pilgersdorf, Draßmarkt, Grenzland Mannersdorf-Rattersdorf, Güssing und Hochneukirchen, Blasmusik vom Feinsten von den Weinviertler Mährischen Musikanten, Mistrinanka und die Odradn, zahlreichen Besuchern und einem Festakt mit einer Flut an Ehrungen gefeiert. Unter anderem durfte die neue Obfrau Astrid Fraller Christian Stampf auszeichnen, der seit über 20 Jahren als Kapellmeister fungiert sowie Stefan Stampf, Kapellmeister von der Gründung ins Jahr 1994, Manfred Fraller, ebenfalls acht Jahre Kapellmeister, und Franz Fuchs, die schon seit 50 Jahren in der Kapelle aktiv sind. Diese zählt aktuell 46 Musikerinnen und Musiker, heuer konnte man bereits sechs neue Mitglieder begrüßen. „Viele junge Menschen haben durch den Verein ihren Platz in der Gesellschaft gefunden und ihr Leben wurde so bereichert“, lobte auch Bürgermeister Thomas Hauser die Jugendarbeit der Kapelle. Und weiter: „Für das Gemeindeleben hat die Jugendmusikkapelle ihre kulturelle Aufgabe immer mit Freude erfüllt und der Musikverein ist ein guter Repräsentant unserer Gemeinde.“ Vizebürgermeister Matthias Brunner meinte auf gut Piringerisch: „Mochts aso waida.“ Schönstes Geschenk zum Jubiläum ist das neue Musikheim im Gemeindezentrum an der Bundesstraße, das heuer bezogen werden konnte.

Alle Geehrten auf einen Blick

Ehrenzeichen in Bronze vom Burgenländischen Blasmusikverband: Magdalena Mandl, Marlene Schedl, Lisa Paar und Katja Paar

Magdalena Mandl, Marlene Schedl, Lisa Paar und Katja Paar Ehrenzeichen in Silber vom Burgenländischen Blasmusikverband: Bianca Kranawetter, Christoph Zöchbauer, Bernadette Paur und Benjamin Stelczenmayr

Bianca Kranawetter, Christoph Zöchbauer, Bernadette Paur und Benjamin Stelczenmayr Ehrenzeichen in Gold vom Burgenländischen Blasmusikverband: Martina Treiber, Bernhard Weidinger und Astrid Fraller

Martina Treiber, Bernhard Weidinger und Astrid Fraller Großes Ehrenzeichen in Silber vom Burgenländischen Blasmusikverband: Edith Leitner, Michael Leidl, Sandra Zöchbauer-Leidl

Edith Leitner, Michael Leidl, Sandra Zöchbauer-Leidl Verdienstmedaille in Silber des Österreichischen Blasmusikverbandes: Karl Stelczenmayr, Manuela Maschler und Franz Hauser

Karl Stelczenmayr, Manuela Maschler und Franz Hauser Verdienstmedaille in Gold des Österreichischen Blasmusikverbandes: Nikolaus Paar und Werner Petz

Nikolaus Paar und Werner Petz Ehrenzeichen in Gold mit Spange für 50 Jahre des Österreichischen Blasmusikverbandes: Stefan Stampf, Manfred Fraller und Franz Fuchs

Stefan Stampf, Manfred Fraller und Franz Fuchs Verdienstkreuz in Bronze des Österreichischen Blasmusikverbandes: Christian Stampf

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.