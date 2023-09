Familienbetrieb Gager Parkett feiert 150 Jahre

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ist die Familie Gager in Lockenhaus nachweisbar. Sie waren vorwiegend Schuhmachermeister, Drechslermeister und betrieben nebenbei Landwirtschaft.

„Rehberger und Gager“ im Jahr 1873 gegründet

Ungefähr im Jahre 1873 gründete Johann Gager mit Franz Rehberger die Firma „Rehberger und Gager“. Auch der Bruder Johann Gagers, Alois, arbeitete im Betrieb mit. Von ihm stammt die Beschriftung des Parkettbrettes, das sich im Besitz des jetzigen Geschäftsführers Thomas Gager befindet. Später traten auch seine Söhne Johann und Franz Gager in das Unternehmen ein. Die Parkette waren von sehr hoher Qualität, so dass sie bis Wien und in den Benediktinerstiften Westungarns sehr gefragt waren.

Umbenennung auf „Gebrüder Gager“ & Sicherung des Fortbestands

Nach dem Ausscheiden von Franz Rehberger war die Familie Gager Alleinbesitzer der Firma und diese wurde „Gebrüder Gager“ benannt. Johann Gager, Spitzname Hanspatschi, und sein Bruder Franz Gager bauten den Betrieb weiter aus. Es wurde eine Werkstatt erbaut, im Jahr 1912 der Dörrofen, dieses Gebäude besteht noch, und ein Turbinenhaus, heute ein Pferdestall. Die Turbinenanlage diente noch bis nach dem 2. Weltkrieg den Bauern zum Lohndrusch. Der Dörrofen war noch bis 1977 zur Parketttrocknung im vollen Einsatz. Trotz der schwierigen Zeiten des 1. Weltkrieges, Franz Gager kam erst 1921 aus der russischen Gefangenschaft nach Hause, und des 2. Weltkrieges sowie während der russischen Besatzungszeit, konnte mit viel Umsicht der Fortbestand des Unternehmens gesichert werden.

100-Jahrfeier 1973

Im Jahr 1958 übernahm der Sohn von Franz Gager, Emmerich, die Firma. Er kaufte das Gelände in der Augasse 11, der aktuelle Firmensitz, und errichtete dort den Betrieb. In diese Zeit fiel die Anschaffung von Parkettproduktionsmaschinen, einer Holzgebläseheizung und der Ausbau der Büroräumlichkeiten.

Bei der 100 Jahre-Feier im Jahr 1973. Marianne Gager mit dem damaligen Landeshauptmann Karl Stix. Foto: zVg, privat

Altlasten abgebaut und Geschäftsverbindungen weiter ausgebaut

Anfang 1976 übernahmen sein Sohn Franz Gager mit seiner Gattin Marianne den Familienbetrieb. Sie renovierten die Gebäude umfassend, außerdem wurden im Jahr 1978 eine automatische Holztrocknungsanlage sowie ein Gabelstapler gekauft. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse, es herrschte ein Teppich-Boom, konnten in diesen Jahren Altlasten abgebaut und die Geschäftsverbindungen weiter ausgebaut werden. Da Franz Gager die letzten zehn Jahre seines Lebens sehr krank war, führte seine Gattin Marianne, mit kaum vergleichbarem Einsatz, die Geschäfte im Sinne des Betriebes ausgezeichnet weiter.

„Eine Herzensangelegenheit & harte Arbeit“

Für Marianne Gager, Beraterin im Showroom, war die Führung des Betriebs in früheren Zeiten eine sehr harte Arbeit und zugleich eine Lebensaufgabe und Herzensangelegenheit: „Wir sind stetig gewachsen und es ist uns wirtschaftlich immer gut gegangen. Das familiäre Wohl der Mitarbeiter hat bei uns immer einen hohen Stellenwert genossen.“

Thomas Gager übernahm die Geschäftsführung

Nach dem Tod seines Vaters übernahm Thomas Gager die Firma. Er besuchte die Unterstufe des Gymnasiums in Oberpullendorf, wechselte dann an die Höhere Lehranstalt für Holztechnik in Mödling und studierte einige Semester Betriebswirtschaft in Wien. Nach der Übernahme baute er das Unternehmen grundlegend um. In den letzten Jahren wurden alle Lagerhallen sowie die Werkstätte um- bzw. ausgebaut. Die Büroräume wurden neu eingerichtet sowie modernisiert und der Maschinenpark völlig erneuert und erweitert. Die größten Investitionen stellen eine vollautomatische umweltfreundliche Hackschnitzelheizung und die Errichtung eines großzügigen Schauraums dar.

„Seit 150 Jahren größten Wert auf Qualität gelegt“

Aus Gründen der Rentabilität wurde die Eigenproduktion von Parkettböden in den vergangenen Jahren beendet und die nicht mehr benötigten Maschinen aus dem Betrieb ausgeschieden. „Wir, der Familienbetrieb Gager Parkett legen seit 150 Jahren größten Wert auf die Qualität der verwendeten Materialien und deren Verarbeitung. Und wir sind überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren daran nichts ändern wird“, so Judit und Thomas Gager.