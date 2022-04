Festakt zum 800er in Markt St. Martin

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Mit einem Festakt samt Präsentation der Chronik wurde am Samstag das 800 Jahr-Jubiläum von Markt St. Martin gefeiert. "Markt St. Martin wird im Leben stets an erster Stelle stehen, seit 800 Jahren war in unserem Ort viel los", sangen die Volksschulkinder. Josef Schmidt als Redaktionsleiter des Chronikteams stellte einen geschichtlichen Abriss von Markt St. Martin vor.

Bürgermeister Jürgen Karall freute sich, dass neben der Ortsbevölkerung auch zahlreiche Ehrengäste wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bundesrätin Sandra Gerdenitsch, Nationalrat Landwirtschaftskammerpräsident Niki Berlakovich, die Landtagsabgeordneten Elisabeth Trummer und Roman Kainrath sowie Bezirkshauptmann Klaus Trummer mitfeierten.

Nach dem Festakt konnte man die Chronik sowie den Jubiläumswein käuflich erwerben sowie zur Musik der "Mingerl Musi" anstoßen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.