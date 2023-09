Dracula feiert auf Burg Lockenhaus

Mit der Premiere am 6. Oktober geht das Dracula-Theater auf der Burg in seine zehnte Saison. Ursprünglich war es als eine Art Tourneetheater geplant. „Aber durch die hervorragende Infrastruktur und aufgrund der stetig steigenden Besucherzahl sind wir auf Lockenhaus geblieben und haben die Inszenierung kontinuierlich an die Begebenheiten angepasst“, schildert Regisseur Thomas Koziol, der heuer in der Rolle des Prinz Vlad Dracul zu sehen sein wird.

Als er 2008 bei der niederösterreichischen Landesausstellung auf der Schallaburg als Regisseur tätig war, entstand die Idee, ein Theaterstück auf einer Burg zu inszenieren. „Die Burg sollte im Mittelpunkt stehen und das Publikum sollte das historische Ambiente in Verbindung mit einer spannenden Geschichte erleben. Zur selben Zeit etwa las ich zufällig zu wiederholten Male Bram Stokers Roman Dracula. Damit war der Grundstein gelegt“, erinnert sich Koziol. Für ihn bietet das Dracula-Thema alle Facetten: Eine tragische Lovestory, Spannung, Grusel, Erotik und Action. „Graf Dracula ist eine vielschichtige Persönlichkeit mit einer realen Vorlage. Eigentlich der Antagonist der Handlung, aber unfreiwillig zu dem geworden was er sein muss. Er kämpft gegen sich selbst an , die Figur zeichnet viele Metaphern aus dem echten Leben. Ich denke das ist auch mit ein Erfolgsgeheimnis vom Dracula-Event. Wenn man als Zuschauer dabei ist, denkt man eine reale Geschichte zu sehen und identifiziert sich dadurch mit den handelnden Figuren.“

Warum man sich das Theaterevent auf Lockenhaus keinesfalls entgehen lassen sollte? „Eine echte Ritterburg in der 'heimlichen' Hauptrolle, eine spektakuläre Inszenierung, gute Küche, Übernachtungsmöglichkeit in historischen Zimmern... ein Gesamtpaket, das man nur selten findet“ meint Koziol. Für die Zukunft hätte er noch viele Ideen. „Die Möglichkeiten sind bei diesem Thema unerschöpflich. Wir wollen unsere Besucher und Fans nachhaltig begeistern und arbeiten daher auch kontinuierlich an der Weiterentwicklung.