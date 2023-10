50 Jahre Kirche im Dorf in Oberpetersdorf wurde gefeiert

Am Sonntag wurde mit einem Festgottesdienst und einem Festakt 50 Jahre Dreieinigkeitskirche in Oberpetersdorf gefeiert. „Am 30. September 1973 wurde die Kirche ihrer Bestimmung übergeben. Für viele war sie schon immer da“, meinte Pfarrer Andreas Binder. Die Festpredigt hielt die ehemalige Pfarrerin Gerda Pfandl. „Der Traum von einer eigenen Kirche wurde damals wahr. Diese hat in den fünfzig Jahren unzählige Gottesdienste, Taufen, Tränen der Freude und auch der Trauer, unterschiedliche Pfarrer, Lektoren und Superintendenten gesehen“, meinte sie.

Martina Pauer, Kuratorin der Gesamtgemeinde, führte aus: „Von der Idee eines Kirchenbaues bis zur Errichtung war es ein langer Weg.“ Auch Superintendent Robert Jonischkeit war gekommen, um mitzufeieren. Im Rahmen des Gottesdienstes wurde Paul Wildzeiss gedankt. Er ist seit 1988 in der Evangelischen Gemeindevertretung tätig, seit 18 Jahren als Kurator. Er wird bei der in Kürze stattfindenden Gemeindevertreterwahl nicht mehr antreten.

Beim anschließenden Festakt gratulierte auch Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer: „Hier ist ein guter Boden für den Glauben, ein guter Boden für die Dreieinigkeitskirche.“ Auch Bürgermeister Andreas Tremmel führte aus: „Es war damals nicht selbstverständlich, eine eigene Kirche zu besitzen. Danke an alle, die den Bau umgesetzt haben.“ Auch Superintendentialkuratorin Christa Grabenhofer gratulierte und wies auf die besondere Architektur des Kirchengebäudes hin. „Es ist eine Besondererheit, dass auch das Gemeindezentrum integriert wurde. Es ist ein besonderer Bau, er nimmt das Bild des Zeltes auf, dass uns das Zelt Gottes schützt.“