Dörfler Jugend wurde 40 Jahre jung

Kirtag, Osterfeuer, Fasching – ohne die Jugend wäre das gesellschaftliche Leben in Dörfl um einige Fixpunkte im Veranstaltungskalender ärmer. Vierzig Jahre ist es mittlerweile her, dass der Verein damals als Burschenschaft gegründet wurde. Bis dahin war diese eher eine lose Vereinigung gewesen. Nachdem aber 1978 den Fasching wieder revitalisiert hatten, wurde es wichtig, dies in geordnete neue Bahnen zu bringen wie sich Johann Wanovits erinnert. Mittlerweile erfolgte die Umbenenung in Jugend, da zunehmend mehr Mädchen im Verein aktiv wurden, aktuell zählt man insgesamt an die 35 Mitglieder.

Gremium zur Gründung. Franz Stifter, Ewald Schlaffer, Johann Wanovits, Josef Domschitz und Christian Faymann waren bei den Anfängen dabei. Die Burschen gaben damals auch Zeitungen heraus, veranstalteten Liederabende und hatten sogar ein eigenes Liederbuch. Foto: Privat

Zum Jubiläumsfest am Samstag unterhielten der Musikverein Dörfl und die Krumbacher. Außerdem gab es Blunzengröstl und Hochprozentiges von den örtlichen Schnapsbrennern, wofür man sogar Stamperl mit einem 40 Jahre Jugend-Logo anfertigen ließ.

Beim Jubiläumsfest. Tobias Filz interviewte Johann Wanovits zu den Anfängen der Jugend. Foto: Michaela Grabner

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.