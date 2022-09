Großes Fest für 800 Jahre in Lackenbach

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Vergangenes Wochenende feierte Lackenbach mit einer großen, zweitägigen Veranstaltung beim Freizeit- und Veranstaltungszentrum das 800 Jahr-Jubiläum der Gemeinde. So wurden am Samstagnachmittag die Lackenbacher Vereine präsentiert. Beim Festakt wurde einleitend ein eigens gedrehter Film über die Gemeinde gezeigt, in der auch ältere Personen zu Wort kamen und ihre Erinnerungen teilten. Bürgermeister Christian Weninger gab in seiner Ansprache unter anderem einen geschichtlichen Rückblick und präsentierte historische Gemeinderatsprotokolle. Auch Landesrat Heinrich Dorner und Bundeskanzler außer Dienst Franz Vranitzky, Ehrenbürger von Lackenbach, hielten Festansprachen.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Jugendmusik Lackenbach. Anschließend spielten das 11er-Blech und die Schürzenträger auf und sorgten beim Fest für gute Stimmung. Am Sonntag fand ein ORF-Frühschoppen mit dem Kirchenchor Lackenbach, der Jugendmusik Lackenbach und der Kobersdorfer Werkskapelle statt. Mit der Jugendmusik und der Werkskapelle sowie einer großen Tombola ließ man das Festwochenende am Sonntagnachmittag schließlich ausklingen.

Gemeinschaft leben

