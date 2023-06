Gymnasium „Franz Liszt“ Oberpullendorf: 3.510 Maturanten in 60 Jahren

Mit der „Ode an die Freude“ wurde der Festakt zu 60 Jahre Gymnasium würdig eingeleitet, der von einem eigens zusammengestellten Chor, dem Schulorchester und dem Tamburicaorchester feierlich gestaltet wurde. Dazwischen gab es Reden der Gratulanten aus der Politik und von der Schulbehörde und Talkrunden mit ehemaligen und gegenwärtigen Lehrern bzw. Maturanten.

Adalbert Putz beleuchtete die 60-jährige Geschichte der Schule. Mit dem Schuljahr 1962/63 startete der Schulbetrieb zunächst als Expositur des Gymnasiums Mattersburg. Seit dem ersten Maturajahrgang 1971 haben schon 3.510 Schülerinnen und Schüler am Gymnasium ihre Reifeprüfung abgelegt. Der stärkste Jahrgang (1971) zählte 93 Schüler. Die höchste Schülerzahl insgesamt wurde 1972/73 mit 868 Schülern verzeichnet, aktuell sind es 561 schülerinnen und Schüler. „1971/72 waren es erstmals mehr Mädchen als Burschen. Das ist bis heute ungebrochen“, so Putz, der unter anderem auch auf den Zubau der Sporthalle, die Einführung des Pannonischen Gymnasiums mit den Volksgruppensprachen oder die Ergänzung des Schulnamens um „Franz Liszt“ einging.

„Viele Personen haben die Schule geprägt und damit jungen Menschen in der Region eine qualitäsvolle Ausbildung ermöglicht“, betonte Direktor Markus Neuhold in seiner Rede. „Das Gemeinsame, das Verbindende zwischen den Menschen ist die große Stärke des Gymnasiums Oberpullendorf“ Nach dem Festakt warteten eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte und Ausstellungen darauf, entdeckt zu werden etwa „Was wurde aus unseren Absolventen?“, Ikonen der 60er-Jahre in textilen Techniken oder das Kuriositätenkabinett Fun Facts zu Franz Liszt. Außerdem gab es eine Gymnastik- und Tanzvorführung sowie Musik.