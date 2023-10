Jugend Frankenau feierte Halbrunden

Die Jugend Frankenau/Mladina Frakanava feierte am Samstag im Rahmen des Kirtages ihr 35-jähriges Bestandsjubiläum.

Unter der Leitung von Pfarrer Anton Kolić wurde in Frankenau in den 1970er Jahren erstmals ein katholischer Jugendverein gegründet. Dieser hatte sich 1988 neu organisiert. Seither ist die Jugend Frankenau darum bemüht, die kroatische Kultur sowie Brauchtümer im Ort zu fördern.

Zu den Meilensteinen des Vereins gehört die Organisation des Dan Mladine-Festivals im Jahr 1993, der Umzug in das heutige Clubhaus in der ehemaligen Bibliothek (2007) und die Renovierung davon 2013/14. Seit 2010 organisisert der Verein auch jährlich ein großes Kirtagsfest in der Miloradic-Halle – in diesem Jahr unterhielten die Bands „Gauženjaki“ aus dem Burgenland sowie „Od Srca Do Srca“ und „Učiteljice“ aus Kroatien. Anlässlich des Jubiläums formierte sich auch eine 7-köpfige Musiker-Kombo aus Frankenau und Kroatisch Minihof.

Zu weiteren Aktivitäten des Vereins zählen die Organisation des Osterfeuers und „Tamburizza am Lagerfeuer“ sowie ein Volleyballturnier. Am 25. November (ab 15 Uhr) beteiligt sich die Jugend in Kooperation mit anderen Vereinen an der Veranstaltung „Advent im Dorf“ bei der Miloradić-Halle.