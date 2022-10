Nikitsch: 10. Klapa-Festival des Kroatischen Kulturvereins HKD

Werbung

Am Samstagabend ging in der Veranstaltungshalle Nikitsch in Kooperation mit der örtlichen Feuerwehr das 10. burgenländische A capella-Festival des Kroatischen Kulturvereins HKD über die Bühne.

Der Abend wurde mit einem Auftritt der Gruppe „Puljanke“ aus Unterpullendorf/Dolnja Pulja eröffnet. Danach folgten Auftritte der Gruppen „Ravnica“ aus Devinsko Novo Selo in der Slowakei und „Šari Stinjaki“ aus Stinatz/Stinjaki. Weiters waren auch „Evo Nas“ aus Trausdorf/Trajštof, „TOP“ aus Güttenbach/Pinkovac, „Dičaki - S + XL“ aus Schandorf/Čemba, „Rožica“ aus Devinsko Novo Selo und „Kanat - Kastav ženska i muška“ aus Kroatien mit dabei.

Jede A Capella-Gruppe gab drei bis sechs kroatische Volkslieder, Klapa-Klassiker oder Schlager zum Besten. HKD-Präsident Stanko Horvath eröffnete den Abend und Marin Berlakovich moderierte das Programm. Im Anschluss an die Konzerte wurde zur Tanzunterhaltung mit „Tamburaški sastav Slavonska Duša“ geladen.

Im kommenden Jahr wird der HKD anlässlich „100 Jahre Tamburizza“ zu einem weiteren Jubiläumsevent einladen.

