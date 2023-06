Prädikat zum 50er des Kindergartens Oberpetersdorf

„Wo hat der Bürgermeister schon im Sand gespielt und sich im Matsch so richtig wohlgefühlt? Wo zupfte seine Frau der Puppe alle Haare aus? Im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Kinder an“, sangen die Kindergartenkinder aus Oberpetersdorf beim Fest anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kindergartens zur Begrüßung der Gäste. Es gab aber noch einen Grund zum Feiern, denn der Kindergarten wurde in diesem Zug auch zum Naturparkkindergarten ernannt. Bürgermeister Andreas Tremmel blickte in die Geschichte: „Am 22. April 1973 wurde in Oberpetersdorf der Kindergarten der Gemeinde eröffnet, damals besuchten 27 Kinder aus Oberpetersdorf und Kobersdorf den Kindergarten. Ab September 1974 gab es in Kobersdorf einen eigenen Kindergarten.“ Er bedankte sich bei den ehemaligen Leiterinnen Hedwig Schrödl und Luise Wilfinger sowie bei Manuela Stifter, die den Kindergarten seit 2022 leitet. Er betonte, dass er sich nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Kassier des Naturparks „Landseer Berge“ sehr über die Prädikatisierung freut. 2024 soll auch der Kindergarten Kobersdorf diese erhalten, damit wären dann alle Volksschulen und Kindergärten im Natupark „Landseer Berge“ prädikatisiert. Thomas Böhm, der Geschäftsführer der Naturparke Burgenland, gratulierte ebenfalls. „Es ist wichtig, dass sich die Kinder mit ihrer umittelbaren Umgebung beschäftigen. Hier wird Bewusstsein geschaffen“, so Böhm. Oberpetersdorf ist der 15. Naturparkkindergarten im Burgenland. Der Geschäftsführer der Naturparke Österreichs, Franz Handler, bedankte sich bei allen, die bei der Prädikatisierung beteiligt waren.

