Rattersdorf-Liebing seit 100 Jahren beim Burgenland

Mit knapp zwei Jahren Verspätung – das Gebiet des heutigen Burgenlandes war nach dem ersten Weltkrieg auf Basis des Friedensvertrags von Trianon 1921 zu österreich gekommen – folgten mit 10. März 1923 Rattersdorf und Liebing. Diese waren im Zuge der Grenzziehung zunächst Ungarn zugesprochen worden, wurden dann aber gegen die beiden Österreich zugesprochenen kroatischen Dörfer Bleigraben (Olmod) und Prostrum (Szentpeterfa) getauscht, wie der frühere Bürgermeister Rudolf Draskovits beim Festakt aus Aufzeichnungen von Historiker Gerald Schlag berichtete.

Dies sei nicht zuletzt dem Lockenhauser Stefan Hollenthoner zu verdanken gewesen – der eine Zeit lang in Amerika gelebt hatte – und die Grenzziehungskommission dank seiner Englischsprachkenntnisse davon überzeugen konnte, dass die Bevölkerung zum Großteil Deutsch spreche und daher zu Österreich wolle.

Was sich in den vergangenen 100 Jahren, seit Rattersdorf und Liebing zum Burgenland gehören, alles getan hat, zeigte dann eine umfangreiche Ausstellung mit Bildern und Texten im Feuerwehrhaus. Diese wurde von einer Gruppe erarbeitet, bestehend aus Anita und Rudolf Draskovits, Anna Frühwirth, Amata Kainer sowie Barbara und Gernot Küblböck , dem man im Rahmen des Festakts in dankbarer Erinnerung gedachte. „Leider verließ uns Gernot auf halben Weg. Er verstarb plötzlich und unerwartet am 27. Juli. Wir haben unser Bestes gegeben, unser Projekt in Gernots Sinne zu Ende zu bringen“, bedankte sich Anna Frühwirth bei der Familie Küblböck, die den Großteil der Bilder und Zeitungsausschnitte zur Verfügung gestellt hatte. „Ohne die außergewöhnliche Sammlung von Gernots Vater Otto Küblböck und Gernots Bereitschaft, diese mit uns allen zu teilen, gäbe es keine Ausstellung.“

91-Jähriger kam aus Deutschland zum Jubiläum

Diese weckte auch bei Heinz Geier besondere Erinnerungen. Der 91-Jährige aus dem deutschen Hattingen ist derzeit auf Besuch in Rattersdorf. Er kam während des zweiten Weltkriegs als Gastkind in ein Lager außerhalb Wiens, um vom Krieg in Deutschland verschont zu bleiben und verbrachte die Zeit von August 1941 bis März 1944 im Haus Schmidt. Der damals Neunjährige besuchte sogar die Schule in Rattersdorf. Nun fuhr er allein mit dem Zug 17 Stunden nach Deutschkreutz, um nach 80 Jahren endlich Rattersdorf wiederzusehen und besichtigte die nunmehrige Ausstellung zum Jubiläum mit großen Interesse.

Ausstellungsbesucher aus dem Ausland. Heinz Geier (2.v.l.) mit (v.l.) Rudolf und Frieda Draskovits, Margarete Schmidt und Marion Schmidt. Foto: Privat

Diese kann noch am 16. September (14 bis 18 Uhr) und am 17. September (9 bis 18 Uhr) im Feuerwehrhaus besucht werden. Außerdem veranstaltet der Verschönerungsverein am 17. September eine Grenzsteinwanderung.

Beim Festakt wies Bürgermeister Herbert Schedl darauf hin, dass Rattersdorf 1923 712 und Liebing 352 Einwohner hatte, heute sind es 455 bzw. 217. „Solche Jubiläen sind ein Anlass, auch die Gegenwart zu würdigen“, so Schedl. „Die Menschen, die hier leben haben die Ortschaft geprägt und geformt.“ Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas bedankte sich im Speziellen, auch bei allen, diesich in Vereinen ehrenamtlich engagieren, denn „Vereine sind die Herzkammern unserer Gemeinden“, so Fazekas. Und Landesrat Heinrich Dorner betonte: Die Identität der Ortschaften ist jeder einzelne Bürger und jede einzelne Bürgerin. Jeder einzelne ist ein Mosaikstein im Bild der Gemeinde.“