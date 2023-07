Runder fürs Girmer Dorffest

Vergangenen Freitag fand in Girm das traditionelle Dorffest statt — mittlerweile zum 30. Mal. Das Dorffest war 1993 entstanden, da es in Deutschkreutz vielerorts Gassenfeste gab, in Girm allerdings nicht. Eine Gruppe Jugendlicher wollte das kurzerhand ändern und rief das Dorffest ins Leben. Prälat Alfred Zistler war von Beginn an Unterstützer des Festes, für welches sich die Katholische Jugend Girm als Veranstalter etablierte.

Von Anfang an war es auch ein Fest, bei dem die ganze Girmer Gemeinschaft mithalf und Speisen spendierte. Im Laufe der Zeit wurde das Dorffest immer größer, musikalische Unterhaltung und Gewinnspiele kamen hinzu. Auch am Freitag gab es zu den Grillspezialitäten Blasmusik und eine Tombola. Rund 30 Jugendliche waren im Einsatz, um für das Gelingen des Festes zu sorgen. Die Einnahmen des Girmer Dorffest werden stets an einen guten Zweck zumeist in der Region gespendet.