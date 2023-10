Seit 20 Jahren eine bunte Angelegenheit in Unterpetersdorf

Am 18. August vor 20 Jahren wurde der Grundstein zur Unternehmensgründung gelegt: „Mein Vater und ich richteten uns im Keller unsere Malerei ein“, informiert Reinhard Strobl. Später mietete sich das Duo im Ort ein und im Jahr 2018 wurde mit der Bauphase des Betriebsobjekts im Gewerbepark in Unterpetersdorf begonnen.

Vom Zweimann-Betrieb zum 10-köpfigen Meisterbetrieb gewachsen

Mittlerweile sind 10 Mitarbeiter, ein bunter internationaler Mix bestehend aus sechs österreichischen und vier ungarischen Mitarbeitern, darunter auch drei Lehrlinge, im Familienbetrieb beschäftigt. „Ich lege großen Wert auf den Nachwuchs und es werden seit 2007 Lehrlinge ausgebildet“, erzählt Reinhard Strobl. Auf eine besondere Auszeichnung blicken die Strobls sehr gerne und mit Stolz zurück: „Im Jahr 2011 wurden wir „Clusterland Award“-Sieger.“ Dieser Preis ist die höchste Auszeichnung für überbetriebliche Wirtschaftskooperationen in Niederösterreich. Vor Kurzem wurde das Unternehmen von der Wirtschaftskammer Burgenland mit einer Jubiläumsurkunde zum 20-jährigen Bestehen geehrt.

Rein auf die Malerarbeiten konzentriert

Mit der neu angeschafften Hebebühne sollen die Fassadenstreicharbeiten extrem flexibel gestaltet werden. Das Angebot der Leistungen soll sich weiterhin rein um Malerarbeiten drehen: „Sie suchen die Farbe aus, wir erledigen den Rest“, so lautet das Firmen-Motto. Zudem werden individuelle Maltechniken wie die hochwertigen Vliestapeten aber auch Fototapeten angeboten. Größtenteils ist die Firma Maler Strobl in der Umgebung im Einsatz: so zählen unter anderem die Kirche, die Sonnentherme und die Kromberg & Schubert zu den Kunden.