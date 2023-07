Seit 60 Jahren ist der SC Dörfl am Ball

„Der SC Dörfl ist ein kleiner Verein, aber auch ein sehr großer, was Kameradschaften, Freundschaften und den Zusammenhalt betrifft“, meinte Josef Pekovics vom Burgenländischen Fußballverband bei Festakt anlässlich 60 Jahre Dörfl. Und er gehört wohl zu jenen, die das am besten wissen müssen, war er doch gleich mehrmals Trainer der Dörfler Kicker.

Diese warfen im Rahmen ihres dreitägigen Jubiläumsfests beim Festakt am Sonntag gemeinsam mit Funktionären, Fans und Ehrengästen einen Blick zurück auf die vergangenen 60 Jahre. Der erste Meistertitel etwa datiert aus der Saison 1983/84 und der Höhenflug setzte sich in der darauffolgenden Saison gleich fort, schaffte man mit Platz zwei dann auch gleich den Aufstieg in die 2. Liga Mitte, wo man vier Jahre mitspielte. Es folgten viele Jahre in der 1. Klasse, ehe man 2001/02 abstieg. 2012, im selben Jahr als der neue Kabinentrakt eingeweiht wurde, folgte der zweite Meistertitel. Leider stieg man noch im gleichen Jahr wieder ab in die zweite Klasse, wo der SC Dörfl auch heute aktiv ist, allerdings laut Kapitän Martin Putz mit dem klaren Ziel Aufstieg. Einen regelrechten Höhenflug legte die ehemalige Damenmannschaft des SC Dörfl hin, die in den Jahren 2001 bis 2004 sogar in der Bundesliga vertreten war.

BFV-Ehrungen. Gerhard Kornfeind und Josef Pekovics zeichneten Hans Peuker, Norbert Seifner, Refik Luta, Ernst Dillhof in Vertretung von Sohn Bernd Dillhof, Raimund Sturm, Karl Stifter, Viktor Emmer, Günther Renner und Ewald Schlaffer aus. Mit am Bild Obmann Martin Wolf. Foto: Michaela Grabner

„Das ist nicht alltäglich“, betonte auch Sportlandesrat Heinrich Dorner, der sich ebenso wie Bürgermeister Manfred Schmidt und Vize Stefan Guczogi bei allen Verantwortungsträgern bedankte: „Ihr führt nicht nur einen Sportverein, ihr schaut auch auf das soziale Gefüge, denn ein Sportplatz ist immer auch eine Begegnungszone.“ Dies bestätigte auch der amtierende Obmann Martin Wolf, der meinte: „Der Sportverein ist nach wie vor Bindeglied der Gemeinde, wo sich Jung und Alt treffen und autstauschen können.“